SPÖ-Termine von 24. bis 30. Jänner 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 24. Jänner 2022:

10.00 Uhr 8. Barbara-Prammer-Symposium „Leben frei von Gewalt. Die Istanbul Konvention und ihre Perspektiven“. Redner*innen sind u.a. SPÖ-Klubvorsitzende und Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, 2. Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses Eva-Maria Holzleitner, die Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig und der Generalsekretär der FEPs László Andor. Keynote-Sprecherinnen sind die Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie Rosa Logar und die Leiterin des Sekretariats im Europarat zum Monitoring der Umsetzung der Istanbul Konvention Johanna Nelles. Per Facebook: https://tinyurl.com/nhknwbzt; per Youtube: https://youtu.be/vOWXSwZH9KE).

19.00 Uhr Vortrag von Armin Nassehi „Unbehagen - Theorie der überforderten Gesellschaft“ in der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik. Anmeldung zum Zoom https://tinyurl.com/3vk3j9hw; auch auf Facebook: https://www.facebook.com/kreiskyforum.

DIENSTAG, 25. Jänner 2022:

19.00 Uhr Tessa Szyszkowitz in der Reihe „Philoxenia“ im Gespräch mit Tariq Ali zum Thema „The fourty-year war in Afghanistan: A chronicle foretold“. Anmeldung zum Zoom https://tinyurl.com/hs487u4f; auch auf Facebook: https://www.facebook.com/kreiskyforum.

MITTWOCH, 26. Jänner 2022:

19.00 Uhr Hanno Loewy in der Reihe “Grenzen” im Gespräch mit Isabel Frey zum Thema “jüdisch-links-revolutionär”. Information: https://tinyurl.com/hs487u4f.

