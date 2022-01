„Sport am Sonntag“ live aus Kitzbühel mit Benni Raich

Am 23. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert „Sport am Sonntag“ am 23. Jänner 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 live aus Bischofshofen mit folgenden Themen:

Kitzbühel – Das Ski-Spektakel des Jahres

Speed-Stars im Doppeleinsatz, legendäre Hahnenkamm-Momente, ein Interview mit Rekordsieger Didier Cuche und Hirschers Streif-Abenteuer.

Ernst Hausleitner und Benjamin Raich blicken hinter die Kulissen des Kultrennens.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at