Einladung Pressekonferenz: LandWIRtschaft – Gemeinsam Zukunft gestalten!

Gemeinsame Agrarpolitik bestimmt das Jahr 2022 - Köstinger, Moosbrugger, Strasser stellen neue Informations-Offensive vor - Bäuerinnen und Bauern stehen vor großen Herausforderungen

Wien (OTS) - Die Landwirtschaft in Österreich steht vor großen Herausforderungen. Die aktuelle Marktsituation, die ständig steigenden Betriebskosten, der Klimawandel aber auch die immer größeren Ansprüche der Gesellschaft verschärfen die Situation in den bäuerlichen Betrieben. Neben europäischen und nationalen Herausforderungen wird die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik das Jahr 2022 prägen. Sie gibt den Betrieben ein Werkzeug in die Hand, um auf die zahlreichen Herausforderungen reagieren zu können. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses Georg Strasser geben einen Ausblick auf das Jahr 2022 und präsentieren gemeinsam die Informationsoffensive zur Gemeinsamen Agrarpolitik und somit zu den Regelungen, die ab 2023 für die Bäuerinnen und Bauern gelten.



Datum: Montag, 24. Jänner 2022

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Am Podium:



Elisabeth Köstinger , Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Josef Moosbrugger , Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich

, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich Georg Strasser, Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses

