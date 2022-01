TERMINAVISO mrp hotels: Einladung zum Online-Pressegespräch zur aktuellen Tourismusstatistik und deren Interpretation am 27.01.2021

Wien (OTS) - Die von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen zum Tourismus sind ein wesentlicher Parameter für den Gesamtzustand dieses für Österreich wesentlichen Wirtschaftszweiges. Doch wie lassen sich diese Zahlen interpretieren?



Martin Schaffer, Geschäftsführender Partner mrp hotels, erläutert in einem Online-Pressegespräch am 27.01.2022 um 09.30 Uhr die aktuelle Statistik, geht in einem Rückblick auf das vergangene Jahr, die Herausforderungen und Highlights mit speziellem Augenmerk auf die Regionen ein und gibt einen Ausblick auf die Marktsituation im heurigen Jahr sowie Visionen für die kommenden Perioden.

Im Anschluss erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Datum: 27. Jänner 2021

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Dauer: rd. 1 Stunde

Ort: Online (den Link erhalten Sie bei Anmeldung rechtzeitig vor der Veranstaltung)

Vortragender: Martin Schaffer, Geschäftsführender Partner mrp hotels

Anmeldung: johannes.eisert @ epmedia.at

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

