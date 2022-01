ORF III am Wochenende: Ski-Schwerpunkt in der „zeit.geschichte“ mit Dokupremiere „Olympia-Skandal um Karl Schranz“

Außerdem: „Erlebnis Bühne“-Abend mit Netrebko-Konzert und „La Wally“ aus dem Theater an der Wien, am Vormittag „Franz Welser-Möst dirigiert Mahler“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Samstag, dem 22. Jänner 2022, anlässlich des 82. Hahnenkamm-Rennens einen vierteiligen Ski-Schwerpunkt in der „zeit.geschichte“, beginnend mit der Auftaktfolge der neuen Reihe „Schicksalstage Österreichs“ über den „Olympia-Skandal um Karl Schranz“. Am Sonntag, dem 23. Jänner, startet der „Erlebnis Bühne“-Abend mit Anna Netrebkos Konzertdebüt in Paris unter dem Titel „Eine Pariser Nacht mit Anna Netrebko & Rolando Villazón“, bevor eine Neuinszenierung der Oper „La Wally“ aus dem Theater an der Wien auf dem Programm steht. Am Vormittag überträgt ORF III einen katholischen Gottesdienst aus dem Stift St. Paul, gefolgt von einer „Erlebnis Bühne Matinee“ mit Gustav Mahlers 9. Symphonie, interpretiert von den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser-Möst.

Samstag, 22. Jänner

Zum Start des Ski-Schwerpunktabends präsentiert ORF III mit der neuen Doku „Olympia-Skandal um Karl Schranz“ (20.15 Uhr) den Auftakt einer neuen „zeit.geschichte“-Reihe, die sich mit den erinnerungswürdigsten „Schicksalstagen Österreichs“ befasst. Der erste Teil blickt zurück auf jenen Tag, an dem Karl Schranz von seiner als große Ungerechtigkeit empfundenen Olympia-Disqualifikation aus Sapporo zurückkehrt. Der Jubel am 8. Februar 1972 kennt keine Grenzen. 100.000 Menschen rufen auf dem Ballhausplatz in Wien „Karli, Karli“. Schranz’ Heimkehr aus Japan nach seinem Ausschluss von den Olympischen Spielen ist vielen Menschen lebhaft im Gedächtnis geblieben. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnern sich an seine Ankunft in Schwechat und an das Spektakel in Wien. Es sind Geschichten zwischen Schule-Schwänzen, nationalem Zusammenhalt und Ernüchterung. So groß die Entrüstung über den Ausschluss auch war, wird im Rückblick auf diesen Tag auch klar, wie mächtig Medieninszenierung sein kann. Anschließend um 21.00 Uhr begibt sich die „zeit.geschichte“ nach Kitzbühel und erzählt die Geschichte rund um den „Mythos Hahnenkamm – Die legendäre Streif“. Danach folgen zwei Ausgaben der „Skilegenden“ über Annemarie Moser-Pröll (21.50 Uhr) und – als Teil des umfassenden ORF-Programmschwerpunkts zum legendären Olympiasieg (Details unter presse.ORF.at) – Franz Klammer (22.35 Uhr).

Sonntag, 23. Jänner

Den Programmtag am Sonntag eröffnet „ORF III LIVE“ (10.00 Uhr) mit der Übertragung des katholischen Gottesdienstes aus dem Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal/Kärnten. Anschließend begibt sich die „Erlebnis Bühne Matinee“ in den Wiener Musikverein und zeigt „Barbara Rett im Gespräch mit Franz Welser-Möst“ (11.00 Uhr). Danach folgt die Konzertaufzeichnung „Aus dem Goldenen Musikvereinssaal:

Franz Welser-Möst dirigiert Mahler“ (11.15 Uhr) mit den Wiener Philharmonikern.

Im Hauptabend zeigt „Erlebnis Bühne“ aus dem Théâtre des Champs-Elysées „Eine Pariser Nacht mit Anna Netrebko & Rolando Villazón“ (20.15 Uhr), das 2007 aufgezeichnete Konzertdebüt der Operndiva in Paris mit dem mexikanischen Startenor an ihrer Seite. Auf dem Programm standen vor allem spätromantische Werke, die wie maßgeschneidert zu den beiden weltbekannten Stimmen passen. Unter der Leitung von Emmanuel Villaume spielte das Orchestre National de Belgique. Danach präsentiert „Erlebnis Bühne“ die Oper „La Wally“ (21.10 Uhr) aus dem Theater an der Wien. In dieser 2021 entstandenen Neuproduktion von Barbora Horáková spielen die Wiener Symphoniker unter Andrés Orozco-Estrada. Rund um die polnische Sopranistin Izabela Matula als Wally singen ein internationales Ensemble sowie der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner. Die Titelfigur der Oper ist eine Frau jenseits aller damals vorherrschenden Geschlechterklischees – die eher in die Wildnis und Berge flieht, als sich gegen ihren Willen verheiraten zu lassen.

