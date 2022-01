Gespräch mit Daniela Fally im Bezirksmuseum Josefstadt

Spende: 20 Euro, Anmeldung für 24. Jänner: Claudia.l.a@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) veranstaltet die Vereinigung „Soroptimist International Austria – Club Wien-Belvedere“ am Montag, 24. Jänner, ab 19.00 Uhr, ein interessantes „Künstler-Gespräch“ mit der Sopranistin Daniela Fally. Die Journalistin Ulla Pilz interviewt die ausgezeichnete Vokalistin, die an großen Opernhäusern singt sowie Liederabende in aller Welt absolviert. Daniela Fally ist Mitglied der Wiener Staatsoper, lehrt als Professorin für Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und hat für ihr Wirken den Titel Kammersängerin erhalten. Das Publikum wird um Spenden ersucht (pro Person: 20 Euro, Studierende: 15 Euro), die an den Verein „Hilfstöne“ gehen. Anmeldungen zu diesem Abend nimmt der Soroptimist-Club per E-Mail an: Claudia.l.a@gmx.at.

Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Präsident des wohltätigen Vereines „Hilfstöne (Musik für Menschen in Not)“ ist der Wiener Staatsoper-Bariton Clemens Unterreiner. Informationen dazu im Internet: www.hilfstoene.at.

Erteilung von Auskünften über das Bezirksmuseum Josefstadt in der Schmidgasse 18: Telefon 403 64 15 (Leitung: Maria Ettl) und E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

