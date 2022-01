Terminkorrektur Online-PK: Wie der Europäische Rat die Transparenz beim Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft torpediert

Präsentation der Recherche von GLOBAL 2000 und PAN Europe

Korrektur zu OTS_20220120_OTS0181

Brüssel, Wien (OTS) - Korrekturhinweis: Die Online-Pressekonferenz findet am Mittwoch, 2. Februar 2022, 10 Uhr statt.

Die Reduktion der Verwendung von Pestiziden um 50 % bis 2030 ist eine der zentralen Maßnahmen des European Green Deal. Derzeit gibt es jedoch keine präzisen Daten, die zeigen, welche Pestizide in den EU-Staaten für die Lebensmittelproduktion verwendet werden und wo, wann und in welchen Mengen sie eingesetzt werden.

Auf diesen Mangel reagierte die Europäische Kommission im Februar 2021 mit einem Gesetzesvorschlag , der die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, jährliche Statistiken über die Verwendung von Pestiziden an die Kommission zu übermitteln. Die Bauern und Bäuerinnen erfassen diese Daten in ihren betrieblichen Aufzeichnungen. Anfang Februar 2022 geht der Gesetzesvorschlag in den Trilog.

Während das Europaparlament die Schlüsselelemente des Vorschlags unterstützte, hat der Europäische Rat im letzten Jahr weitreichende Verwässerungen eingeführt. Sollte der Rat der Mitgliedsstaaten diese Verwässerungen im Trilog durchboxen, werden 2030 die notwendigen Daten für die wissenschaftliche Erfassung von Einsatz und Risiken von Pestiziden und ihre Reduktion im Rahmen des Green Deal noch immer fehlen.

GLOBAL 2000 und das Europäische Pesticide Action Network (PAN Europe) konnten Zugang zu den Dokumenten aus den Ratsverhandlungen erlangen und so die jeweiligen Beiträge der Mitgliedsstaaten bei der Verwässerung des Kommissionsvorschlags zurückverfolgen. Die Organisation für Umweltrecht ClientEarth hat GLOBAL 2000 und PAN Europe mit einer rechtlichen Analyse unterstützt. Die Organisationen präsentieren ihre Recherche-Ergebnisse bei einer Online-Pressekonferenz am 2. Februar 2022.

Wann? Mittwoch, 2. Februar 2022, 10 Uhr

Wo? Online via Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84903006410?pwd=ZEdVRGxGMVVGN0xOb3Uyblc0aEpOdz09

Meeting-ID: 849 0300 6410

Kenncode: 459166

Als Gesprächspartner:innen stehen zur Verfügung:

Natalija Svrtan (PAN Europe)

(PAN Europe) Helmut Burtscher-Schaden (GLOBAL 2000)

(GLOBAL 2000) Alice Bernard (ClientEarth)

Wir laden Sie, werte Medienvertreter:innen, ganz herzlich zur Pressekonferenz ein und bitten um Anmeldung unter presse @ global2000.at



Rückfragen & Kontakt:

Selina Englmayer, GLOBAL 2000 Pressesprecherin, +43 699 14 2000 26, selina.englmayer @ global2000.at