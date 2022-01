NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister: Steuerreform ist enorme Entlastung für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister sieht große Entlastungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

St. Pölten (OTS) - NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister über die gelungene Entlastung in Form der ökosozialen Steuerreform: „Durch die Senkung der Lohn,- Einkommens,- sowie Körperschaftsteuern bleibt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Geld übrig. Ich freue mich, dass auch unsere Familien durch die Erhöhung des Familienbonus von 1.500 Euro auf 2.000 Euro vom Paket profitieren. Das ist Geld, das direkt bei den Familien und den Kindern ankommt."

Für den NÖAAB ist auch der Klimabonus ein wesentlicher Punkt, um die Pendlerinnen und Pendler zu unterstützen.

"In Niederösterreich wird der Klimabonus je nach Region mindestens 133 Euro pro Jahr ausmachen. Es sind vor allem in den ländlichen Regionen immer noch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf das Auto angewiesen. Uns ist es wichtig, dass diese Menschen dafür nicht bestraft werden", so Teschl-Hofmeister.

