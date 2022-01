2022 GAC MOTOR Internationale Händlerkonferenz

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Trotz der vielen Herausforderungen des Jahres 2021 verzeichnete GAC MOTOR steigende Verkaufszahlen und konnte in mehreren Bereichen expandieren. Dies ist zu einem großen Teil auf das starke globale Händlernetz von GAC MOTOR zurückzuführen: Partnerbetriebe, die GAC MOTOR-Fahrzeuge in neue Märkte und zu neuen Kunden auf der ganzen Welt bringen.

Die GAC MOTOR International Distributor Conference 2022 fand am 18. Januar statt und zeichnete einige der herausragendsten Vertriebspartner des Unternehmens aus.

Allzeithoch für das internationale Geschäft von GAC

Der General Manager von GAC MOTOR, Herr Zeng Hebin, betonte in seiner Begrüßungsrede, dass „unsere Geschäftsentwicklung in Übersee ein Allzeithoch erreicht hat, mit einem jährlichen Verkaufsvolumen von erstmals mehr als 20.000 Einheiten und einer Steigerung von 72,5 % im Vergleich zum Vorjahr."

Im Jahr 2021 wurden die Bemühungen von GAC MOTOR um den Markenaufbau belohnt. Die Zahl der Ausstellungsräume in Übersee wuchs, die Vertriebskanäle wurden innovativ erweitert, und in einer Reihe von Märkten wie Mexiko, Chile und Nigeria wurden bedeutende Durchbrüche erzielt.

Zu den ausgezeichneten Einzelmärkten gehörten Saudi-Arabien, wo der Umsatz im Jahr 2021 um enorme 88 % gestiegen ist , sowie Kuwait, Nigeria, Ecuador und Chile, die alle nach nachhaltigen Bemühungen ihre Marktpräsenz und Markenstärke erheblich steigern konnten und damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Expansionsstrategie von GAC leisten.

Auf der Konferenz erläuterte Generaldirektor Zeng Hebin die Arbeitsziele für das laufende Jahr: „Im Jahr 2022 wird GAC MOTOR unter der Führung der Konzernstrategie ‚Elektrifizierung, Intelligenz, Digitalisierung, Internationalisierung' die Entwicklungschancen nutzen, aktiv neue Energiemärkte in Übersee erschließen und die intelligenten, neuen Energiefahrzeuge von GAC enger mit dem globalen Markt verbinden. Wir werden unser Markensystem weiter ausbauen und uns für Innovationen und Maßnahmen einsetzen, um den Verkauf an der Front und an den Endverbraucherstellen weiter zu stärken

Vorwärtskommen als internationale Marke

GAC hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf der Weltbühne zu konkurrieren und intelligente chinesische Spitzentechnologie auf die Märkte der Welt zu bringen.

Die GAC Group ist in China bereits eine erfolgreiche Marke, die mehr als 2 Millionen Autos und über 100.000 New-Energy-Fahrzeuge verkauft hat.

Im Jahr 2022 werden außerdem zwei neue Modelle, der GS8 und der EMPOW, auf den Markt kommen, die mit mehr Technologie und intelligenten Konfigurationen als je zuvor ausgestattet sind.

Talentierte Vertriebshändler sind die entscheidende Brücke, die es ermöglicht, die neuesten, aufregendsten Fahrzeuge zu exportieren und erfolgreich zu vermarkten. 2022 ist das Jahr, auf das man bei GAC MOTOR achten sollte, denn der EMPOW und der GS8 bereiten sich darauf vor, chinesische Handwerkskunst auf die Weltbühne zu bringen.

