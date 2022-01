Junge ÖVP: Entlastung für junge Menschen in Österreich

Größtes Entlastungspaket in der Geschichte der 2. Republik im Nationalrat beschlossen

Wien (OTS) - „Wir setzen als Bundesregierung um, wofür wir auch gewählt wurden: Entlastung der Menschen in Österreich und Klimaschutz mit Hausverstand“, so Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Staatssekretärin für Jugend, anlässlich der heute im Nationalrat beschlossenen ökosozialen Steuerreform.

Zentrale Punkte des größten Entlastungspakets der 2. Republik sind die Senkung der zweiten und dritten Einkommenssteuerstufen, die Einführung des Klimabonus und die Reduktion der KV-Beiträge, von der vor allem kleinere Einkommen profitieren. “Konkret bringt die Steuerreform für eine Studentin aus Linz mit einem Monatseinkommen von € 800 eine Entlastung von € 323 jährlich”, zeigt sich die ÖVP-Jugendsprecherin Abg.z.NR Carina Reiter erfreut. Darüber hinaus wird das Erfolgsmodell Familienbonus von € 1.500 auf € 2.000 pro Kind erhöht. “Gerade für junge Familien ist das eine treffsichere Unterstützung”, so Reiter.

Neben der massiven Entlastung der arbeitenden Menschen in Österreich führt die ökosoziale Steuerreform auch Anreize für umweltfreundliches Verhalten ein. Die Einnahmen durch die CO2-Bepreisung fließen durch den Klimabonus direkt an die Bevölkerung zurück. Plakolm und Reiter halten abschließend fest: „Es ist uns sehr wichtig, dass die beschlossenen Regelungen auch auf die Lebensrealitäten der Menschen eingehen, in der Stadt genauso wie in ländlichen Regionen. Es braucht Anreize für all jene, die umsteigen können und nicht Strafen für diejenigen, die schlichtweg keine Alternativen haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Esther Salzmann

+43 660 480 24 18

esther.salzmann @ junge.oevp.at