Sieber: Die ökosoziale Steuerreform entlastet Familien deutlich!

Erhöhung von Familienbonus und Kindermehrbetrag bringt Familien bis zu 600 Millionen Euro

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Familien sind wichtige Leistungsträger in unserem Land! Im Rahmen der ökosozialen Steuerreform haben wir deshalb den Familienbonus auf 2.000 Euro pro Kind und Jahr und den Kindermehrbetrag auf 450 Euro pro Kind und Jahr erhöht.“ Mit diesen Worten begrüßt ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber die heute im Nationalrat beschlossene ökosoziale Steuerreform.

Die Erhöhungen treten am 1. Juli 2022 in Kraft und werden für die zweite Jahreshälfte aliquot abgegolten. Zusätzlich wird für studierende Kinder ab dem 18. Geburtstag der Familienbonus von 500 auf 650 Euro pro Jahr erhöht. „Insgesamt profitieren von den heute beschlossenen Erhöhungen rund 1,75 Millionen Kinder in Österreich und wir schaffen insgesamt ein zusätzliches Entlastungsvolumen für unsere Familien von bis zu 600 Millionen Euro. Das ist ganz konkrete Familienpolitik, mit der wir Eltern unter die Arme greifen“, betont Sieber.

Sieber weiter: „Mit dem Kindermehrbetrag gehen wir insbesondere auf die Lebensumstände von Geringverdienenden ein, da der Bezieherkreis auf alle Erwerbstätigen mit Kindern ausgeweitet wird.“

Der positive Weg der steuerlichen Entlastungen von Familien wird durch die Steuerreform fortgesetzt. „Die Volkspartei ist die Familienpartei und als Familiensprecher werde ich mich auch künftig dafür einsetzen, dass die vielfältigen Leistungen der Familien gewürdigt und abgegolten werden“, so Sieber abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at