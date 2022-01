Berlakovich: Steuerreform nicht nur Maßnahme für Klimaschutz, sondern auch Chance für Entwicklung ländlicher Regionen

ÖVP-Regionensprecher in der Debatte zur Steuerreform

Wien (OTS) - Die ökosoziale Steuerreform ist nicht nur eine Maßnahme für den Klimaschutz, sondern auch eine Chance für die Entwicklung ländlicher Regionen. Das sagte heute, Donnerstag, ÖVP-Regionalsprecher Abg. Nikolaus Berlakovich anlässlich der Debatte zur Steuerreform im Plenum des Nationalrats.

"Eine Steuerreform soll die Menschen entlasten, sie soll mehr Geld im Börsel bringen und sie soll auch eine positive Entwicklung bewirken. All das erfüllt die nun vorliegende ökosoziale Steuerreform. Die Menschen werden mit ca. 18 Milliarden Euro entlastet – es bleibt mehr im Börsel und gleichzeitig wird der notwendige Umbau des Steuersystems in Richtung Ökologisierung durchgeführt."

Berlakovich sieht allerdings noch einen weiteren Aspekt: Die Reform sei eine Chance für den ländlichen Raum. In Österreich gebe es viele Regionen mit einer starken Abwanderung, hier brauche man zusätzliche Impulse. Viele Menschen hätten dort noch fossile Energieträger wie Erdgas oder Öl. Auch der Verkehr sei ein Hauptverursacher für schädliche Treibhausgase.

Berlakovich verwies auf den regionalen Klimabonus in der Steuerreform. Jene, die in Regionen leben, wo der Nahverkehr gut ausgebaut ist, bekämen weniger Geld als jene, wo dies nicht der Fall ist. In Wien komme die Straßenbahn alle paar Minuten, in vielen ländlichen Regionen ist die Lage anders. In seinem Heimatbundesland Burgenland gebe es Dörfer, wo ein Bus in der Früh und am Nachmittag die Kinder zur oder von der Schule bringe und ein zweiter Bus fahre nach Wien. "Berufspendler, aber auch andere Personen brauchen ein Fahrzeug, um zur Arbeit, zum Arzt oder zur Apotheke zu kommen. Daher ist es wichtig, dass es beim Klimabonus eine Staffelung gibt."

Ein weiterer Aspekt sei die Veränderung der Arbeitswelt. Während der Höhepunkte der Krise sei der Anteil der Arbeitnehmer/innen im Homeoffice von zehn auf 40 Prozent gestiegen. Homeoffice sei eine große Chance für den ländlichen Raum, hochqualifizierte Arbeitskräfte müssten nicht abwandern, hob Berlakovich bereits beschlossene steuerliche Maßnahmen wie beispielswiese das steuerfreie Homeoffice-Pauschale oder die Absetzbarkeit für ergonomische Einrichtungen in diesem Zusammenhang hervor. Die Zurverfügungstellung digitaler Arbeitsmittel wie beispielsweise Computer, Handy oder die erforderliche Datenanbindung stelle zudem keinen steuerpflichtigen Sachbezug beim Arbeitnehmer dar. "All das motiviert die Menschen, in ländlichen Regionen zu arbeiten. In Verbindung mit dem weiteren Breitbandausbau ist das für die ländlichen Regionen eine große Chance für die Zunkunft", schloss der Abgeordnete. (Schluss)

