Wintererlebnisse inklusive

Villach (OTS) - Die beliebte Erlebnis CARD der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See gibt es jetzt erstmals auch im Winter. Bis 3. April 2022 warten unvergessliche Urlaubserlebnisse wie Schneeschuhwanderungen, Langlaufkurse oder Winterwaldabenteuer. Exklusiv für Gäste der Region und natürlich kostenlos!

Sie ist das Tüpfelchen auf dem I: Die Erlebnis CARD der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Bisher nur im Sommer erhältlich, bereichert die beliebte Karte jetzt auch den Winterurlaub. Es wird noch abwechslungsreicher, noch sportlicher, noch genussvoller: Ein täglich wechselndes Programm macht die schönsten Tage des Jahres unvergesslich. Ob ein Besuch bei den Hochtal-Alpakas in Bad Bleiberg, Photo Walk am Bleistätter Moor, Ponyreiten, Klettern oder Bouldern, geführte Skitouren und Winterwanderungen, Führung und Verkostung im Zitrusgarten oder in der Destillerie Jesche, Stadtspaziergang durch Villach samt Riesenradfahrt u.v.m.: Hier findet jeder Gast sein ganz persönliches Lieblingserlebnis! Ein Höhepunkt von vielen? Einmal pro CARD/Aufenthalt ist der Eintritt (2 Stunden) in den FUN & SPA-Bereich der KärntenTherme ab 16 Uhr inkludiert. Das heißt? Baden, Rutschspaß und Entspannung pur ganz ohne Extrakosten!

Die Erlebnis CARD hat aber noch mehr zu bieten: Genau wie im Sommer sind auch im Winter die Mobilitätsangebote der Region inklusive. So kommen Gäste mit dem Naturpark Dobratsch Shuttle bis auf die Villacher Alpe. Zum Skiglück geht es von 28. Januar bis 27. Februar bequem und kostenlos mit den Skibussen und bis 3. April 2022 ist obendrauf sogar die Fahrt mit der S-Bahn innerhalb der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See inkludiert. Noch nie war es so einfach, die Region umweltfreundlich und komfortabel zu erkunden.

Das Beste: Die Erlebnis CARD gibt es kostenlos bei Übernachtung bei allen teilnehmenden Gastgeber/innen der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Einige Programmpunkte sind pro CARD/Aufenthalt limitiert. Alle Informationen zu Ablauf und Anmeldung, genaue Beschreibung der Erlebnisse und Mobilitätsangebote inklusive Fahrplänen findet man unter card.visitvillach.at.

Kurz mal auf die Piste

Auf der Suche nach einem perfekten Kurzurlaub mit herrlichen Skiabfahrten und Kleinstadtflair? Genießen Sie 2 Nächte inklusive Frühstück, Tagesskipass für die Gerlitzen Alpe, einen Abendeintritt in die KärntenTherme und Erlebnis CARD. Wählen Sie selbst die gewünschte Hotelkategorie und erleben Sie den Winter in der Region Villach: Perfekte Pisten am Berg, totale Entspannung am Abend in der Therme und jede Menge Wintererlebnisse mit der Erlebnis CARD!

2 Übernachtungen in einer Unterkunft Ihrer Wahl

Tagesskipass für das Skigebiet Gerlitzen Alpe

Fun & SPA in der KärntenTherme (2 Stunden ab 16.00 Uhr)

Erlebnis CARD für die Dauer des Aufenthaltes

Unterkunftskategorie Ihrer Wahl inkl. Frühstück ab € 165,-- pro Person (Weitere Informationen & Buchung unter pauschalen@region-villach.at)

Wichtige Information: Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie zu allen o.g. Punkten die aktuellen COVID-19-Bestimmungen und informieren Sie sich tagesaktuell über die jeweiligen Öffnungszeiten auf www.vistitvillach.at

