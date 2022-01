Steuerreform entlastet Menschen und Betriebe in Niederösterreich

NÖ Wirtschaftslandesrat Danninger begrüßt Beschlussfassung der ökosozialen Steuerreform im Nationalrat

St. Pölten (OTS) - Der Nationalrat hat heute die ökosoziale Steuerreform beschlossen. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger begrüßt die Beschlussfassung und betont: „Das Gesamtvolumen der Entlastung liegt bis 2025 bei über 18 Milliarden Euro. Damit entlastet die Steuerreform Menschen und Betriebe in unserem Bundesland in einem beachtlichen Ausmaß. Mit den beschlossenen Maßnahmen erhalten die Menschen in unserem Land mehr finanzielle Spielräume und der Wirtschaftsaufschwung am Standort kräftigen Rückenwind.“

Danninger hebt vor allem die Senkung der Körperschaftsteuer, den Grundfreibetrag beim Gewinnfreibetrag sowie den neu geschaffenen Investitionsfreibetrag mit Ökologisierungskomponente als positiv für die blau-gelben Betriebe hervor. „Mit dieser Steuerreform ist eine deutliche Entlastung der Betriebe gelungen. Damit sichern wir Arbeitsplätze, erhöhen die Kaufkraft der Bevölkerung und stärken notwendige Investitionen am Standort Niederösterreich. Der Maßnahmenmix bringt Vorteile für alle: Arbeitnehmer und Unternehmen, egal ob groß oder klein werden die Entlastungen spüren. Nicht zuletzt werden mit den Maßnahmen Anreize für klimafreundliches Wirtschaften mit der Stärkung des Standortes in Einklang gebracht. Ein innovativer und konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort ist schließlich die Grundvoraussetzung, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.“

Darüber hinaus betont Landesrat Danninger die Entlastungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Senkung der Einkommensteuer, die Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge für kleine Einkommen und die Erhöhung von Familienbonus und Kindermehrbetrag ab Juli 2022. „Diese Maßnahmen spüren die arbeitenden Menschen in unserem Land. Die Steuerreform stärkt die Kaufkraft im Land und das führt wiederum zu Wirtschaftswachstum. In Zeiten des Arbeitskräftemangels ist diese Steuerreform auch ein zusätzlicher Anreiz für die Erwerbsarbeit“, so Danninger.

