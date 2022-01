Janoch ad Wiederkehr: Personalengpässe durch umfassende Teststrategie in Kindergärten verhindern

Weiterhin keine Strategie der Stadt erkennbar – Wien muss endlich in die Gänge kommen

Wien (OTS) - „Erstaunt“ zeigt sich die Familiensprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Silvia Janoch angesichts der heutigen Aussagen von Stadtrat Christoph Wiederkehr.



So sollen wegen der zu erwartenden Personalengpässe durch das Coronavirus in Wien bei einem Ausfall der Kindergartenpädagogen auch Personen ohne Ausbildung befristet die Betreuung übernehmen. „Dieser Fall müsste erst gar nicht eintreten, wenn eine umfassende Teststrategie in den Wiener Kindergärten etabliert werden würde. Denn nur mit dieser könnte man positive Fälle bereits früh erkennen und somit wären nicht nur die Kinder, sondern auch die Pädagogen und Pädagoginnen geschützt“



„Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Wien hier endlich in die Gänge kommen muss. Während in einigen anderen Bundesländern PCR-Lollipop-Tests Usus sind, besteht in der Bundeshauptstadt enormer Nachholbedarf“, so Janoch weiter und abschließend: „Personalengpässe könnten durch ein entschiedenes Vorgehen in Zusammenhang mit Corona-Testungen verhindert werden. Der Schutz der Kinder und des Betreuungspersonals muss endlich gewährleistet sein.“

