Hörl zu Steuerreform: Versprochene Entlastung wird jetzt zur Realität

Abgabenquote sinkt – Tarifsenkung für kleine und mittlere Einkommen – Faktor Arbeit wird pro Jahr um 4,3 Mrd. Euro entlastet

Innsbruck (OTS) - Mit dem heutigen Beschluss der ökosozialen Steuerreform im Nationalrat leitet Österreich nun einen echten Paradigmenwechsel mit klarem Blick in die Zukunft ein. „Entlastung, Stärkung der Kaufkraft und ein frischer Konjunkturschwung sind somit keine Schlagworte mehr, sondern werden zur Realität“, so Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl.

Besonders in der aktuellen Situation sei diese Perspektive für die Menschen in Österreich genau das richtige Signal. „Die Abgabenquote sinkt weiter in Richtung 40 Prozent und die Tarifsenkung von kleinen und mittleren Einkommen bringt für viele Menschen in unserem Land eine echte finanzielle Verbesserung“, betont Hörl. Insgesamt soll der Faktor Arbeit bis 2025 um rund 4,3 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden. „Eine starke Ansage, von der ca. 3,8 Millionen Lohnsteuerzahlerinnen und -zahler profitieren werden“, so der Tiroler Nationalratsabgeordnete und WB-Obmann.

Entscheidend für den Erfolg sei laut Hörl der Fokus auf einkommensschwächere Personen und die parallel dazu implementierten Klimaeffekte. „Wir wollen möglichst viele Menschen auf diesem Weg der Entlastung mitnehmen und somit dafür sorgen, dass auch die gesellschaftliche Fairness und Verantwortung einen hohen Stellenwert erhalten“, so Hörl, der auch die stufenweise CO2-Bepreisung als klugen Ansatz bezeichnet. „Wir werden genau darauf schauen, dass die heimischen Unternehmen über umfassende Planungssicherheit verfügen und auf dem Kurs in Richtung Klimaneutralität auch die notwendige Unterstützung erhalten“, so Hörl.

