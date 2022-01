Der ORF Vorarlberg sucht das „Tor des Jahres 2021“

Votingstart zum spektakulärsten Fußballtor des Jahres der Vorarlberger Bundesligisten ab 21. Jänner auf vorarlberg.ORF.at

Wien (OTS) - Der ORF Vorarlberg kürt auch heuer wieder das schönste Fußballtor des vergangenen Jahres. Die Vorauswahl der Tore ist ab 21. Jänner auf vorarlberg.ORF.at abrufbar. Am selben Tag präsentiert auch „Vorarlberg heute“ im TV um 19.00 Uhr in ORF 2 V diese spektakulären Tore 2021.

Zur Auswahl stehen zehn eindrucksvolle Tore des Bundesligisten Altach sowie der Austria Lustenau und des FC Dornbirn aus der zweiten Liga. Von Weitschüssen über Kopfbälle bis hin zu wunderschönen Freistößen ist alles dabei.

Für Altach war es sportlich erneut ein enttäuschendes Jahr, zur Winterpause liegen die Altacher am Tabellenende und kämpfen auch heuer wieder gegen den Abstieg. Obwohl sie im vergangenen Jahr nur 32 Bundesliga-Tore erzielt haben, sind einige sehenswerte Treffer mit dabei. In der zweiten Liga ist Tabellenführer Austria Lustenau auf dem besten Weg zurück in die Bundesliga und hat allein in der starken Herbstsaison 38 Tore geschossen.

Expertenjury und Online-Voting bis 31. Jänner

Ab 21. Jänner stehen die ausgesuchten Tore für alle Fans auf vorarlberg.ORF.at zur Wahl bereit. Das Online-Voting ist bis 31. Jänner (14.00 Uhr) möglich. Auch eine Expertenrunde hat eine gewichtige Stimme bei dieser Wahl. Die hochkarätig besetzte Jury besteht aus Österreichs Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska, Gladbach-Trainer Adi Hütter, Grasshopper-Zürich-Legionär Georg Margreitter, FC-Köln-Spielerin Sabrina Horvat, VFV-Präsident Horst Lumper, Olympiazentrum-Geschäftsführer Sebastian Manhart sowie dem Team der Sportredaktion des ORF Vorarlberg. Das Siegertor wird zu einer Hälfte aus dem Online-Voting und zum anderen Teil aus den Stimmen der Expertenjury ermittelt. Direkt nach Beendigung des Online-Votings gibt vorarlberg.ORF.at das „Tor des Jahres 2021“ und den Torschützen bekannt. Die Trophäe wird dann zum Frühjahrsauftakt dem Sieger überreicht.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Wahl zum ‚Tor des Jahres‘ soll die Highlights der vergangenen Fußballsaison in Vorarlberg noch einmal in den Mittelpunkt stellen und die Torschützen für ihre Ballkünste feiern.“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „Schon die Vorauswahl der Top zehn war keine leichte Aufgabe. Fix ist, dass alle Kandidaten ihre Super-Tore von 2021 nicht so schnell vergessen werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at