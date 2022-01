STL ist auf Wachstumskurs; verkündet solide Gewinne in neuen Märkten und beschleunigt Investitionen in 5G

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - -Aufbau eines neuen Standorts für das Optikgeschäft in den USA mit Aufträgen im Wert von rund 3 Mrd. Rs

- Etablierung einer neuen Einnahmequelle für Optical Interconnect mit Aufträgen im Wert von ca. Rs 7 Mrd

STL (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator von digitalen Netzwerken, gab seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Quartal bekannt. Mit seiner gezielten globalen Expansionsstrategie erreichte STL einen soliden Auftragsbestand von 117 Mrd. Rupien und verzeichnete einen Umsatz von 13,6 Mrd. Rupien.

In den letzten Quartalen hat STL einige kühne Wetten abgeschlossen, bei denen es darum ging, dass das Unternehmen in diesem Jahrzehnt der Netzbildung ein aggressives Wachstum erzielen wird. Das Unternehmen bekräftigte, dass viele seiner strategischen Investitionen zu großen Umsätzen geführt haben und neue Technologien marktreif geworden sind. An diesem entscheidenden Punkt auf dem Weg zur Skalierbarkeit hat STL globale Business Builder als CEOs für die Geschäftsbereiche Optical, Wireless, Services und Software eingestellt. Außerdem hat STL nicht nur seinen Kurs festgelegt, um bis 2030 ein „Net-Zero"-Unternehmen zu werden, und sondern auch ein integriertes 5G-Angebot auf den Weg gebracht, um die globale Nachfrage zu befriedigen.

Strategische Investitionen führen zu Einnahmen:

Optical Interconnect sorgt für hohe Umsätze - STL hat mit dieser neuen Optical Interconnect-Produktlinie große Fortschritte gemacht und mehrjährige Verträge in ganz Europa mit einem Gesamtwert von über ~Rs 7 Mrd. abgeschlossen. Das Unternehmen baute auch seine Präsenz in den USA mit 5G-fähigen optischen Produkten aus und erhielt neue Aufträge im Wert von rund 3 Mrd. Rs

Skalierung der Systemintegration im Vereinigten Königreich - Das Unternehmen hat auch im Bereich der Systemintegration einige Fortschritte gemacht und die Zahl der Mitarbeiter im Vereinigten Königreich auf mehr als 150 erhöht und 20 strategische Partner eingebunden. Dadurch werden die Fähigkeiten von STL zur Glasfasereinführung in Großbritannien erheblich erweitert

Neue Märkte sorgen für mehr Zugkraft - Im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie konnte STL sein Geschäft in seinen Schwerpunktmärkten ausbauen, wobei ca. 41 % aus Europa und dem Nahen Osten und ca. 12 % aus Amerika stammten

Neue Technologieunternehmen sind zu skaliertem Wachstum bereit:

5G-Portfolio wird marktreif - Die 5G-Wireless-Lösungen, die dem Unternehmen einen Markt von 5 Mrd. US-Dollar eröffnen, haben in diesem Quartal deutliche Fortschritte gemacht und sind der Umsatzgenerierung näher gekommen. In diesem Quartal gab das Unternehmen die allgemeine Verfügbarkeit seiner Indoor-Kleinzellen (Garuda) und seines programmierbaren FTTx-Angebots bekannt. STL erhielt außerdem einen Pilotauftrag für seine Indoor-Kleinzellen mit ASOCS und stockte sein Personal im Bereich der Funktechnik auf mehr als 300 Mitarbeiter auf.

In den letzten Quartalen hat sich STL auf ein integriertes Lösungsmodell zubewegt. Diese Strategie trägt nun Früchte, da das Unternehmen integrierte Aufträge für optische Lösungen erhalten hat und seine Produkte bei wichtigen Akteuren im Vereinigten Königreich und in Indien zum Einsatz kommen werden. Bei der Umsetzung dieser strategischen Säulen hat STL das geistige Eigentum in allen Geschäftsbereichen weiter ausgebaut. Das Unternehmen meldete in diesem Quartal 41 neue Patente an, womit sich die Zahl seiner weltweiten Patente auf 678 erhöhte.

Wichtigste Finanzkennzahlen Q3'GJ22 (Rs. Mrd.)

Auftragsbuch: 117

Umsatz: 13,6

EBITDA: (0,35)

PAT: (1,37)

Ankit Agarwal, Managing Director von STL, freut sich über dieses Jahrzehnt der Netzwerkbildung: „Mit einigen grundlegenden strategischen Veränderungen kommt STL seinem Ziel, weltweit zukunftsfähige digitale Netzwerke aufzubauen, schnell näher. Wir haben eine sehr ehrgeizige und glaubwürdige Führung und ein umfassendes technologisches Know-how für optische und drahtlose Netzwerke zusammengeführt. Wir sind zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft die fortschrittlichsten Lösungen in den Bereichen 5G, FTTx und ländliche Konnektivität anbieten und das Leben von Milliarden von Menschen durch digitale Netze verändern werden."

Informationen zu STL

STL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, der Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbietern, Bürgernetzwerken und großen Unternehmen dabei hilft, ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

