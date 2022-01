Blimlinger: Expert:innengremium zum Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten wird eingesetzt

Grüne erfreut über den Start des Gremiums

Wien (OTS) - Ausgehend von der internationalen Diskussion, sowie den bereits durchgeführten Pilotprojekten in einigen Bundesmuseen, wird nun unter dem Vorsitz des wissenschaftlichen Direktors des Weltmuseum Wien, Dr. Jonathan Fine, ein interdisziplinäres Gremium zum Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten eingesetzt. Ziel ist ein Empfehlungskatalog, wie in Zukunft mit kolonialen Artefakten umzugehen ist. „Ich freue mich, dass nun einerseits die Fachdiskussion darüber wie, was und an wen gegebenenfalls koloniales Kulturgut zurückzugeben ist, begonnen wird und andererseits auch die diesbezügliche Provenienzforschung in den Bundesmuseen weiter durchgeführt wird“, sagt die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger.

Die Provenienzforschung zu Kulturgütern aus kolonialen Erwerbskontexten unterscheidet sich ganz grundsätzlich von jener, die in Österreich seit 1998 zu während des Nationalsozialismus entzogenen Kunst- und Kulturgütern durchgeführt wird. Während in letzterem Fall Privatpersonen, Organisationen und Unternehmern in der Regel Eigentümer:innen waren, so ist die Frage der ursprünglichen Eigentümer:innenschaft in der postkolonialen Provenienzforschung die zentrale Herausforderung: „Dies wird eines der wichtigsten Themen des Expert:innengermiums sein, herauszufinden wie und vor allem an wen eine Rückgabe sinnvoll und gerecht ist“, sagt Blimlinger.

