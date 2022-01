AVISO 27.1.: Wie passen erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit zusammen?

Veranstaltung: windrichtungen – wegweisende Energiegespräche

St. Pölten (OTS) - Die Windkraft trägt in Österreich bereits zu 11 Prozent zur Stromversorgung bei. Sind die Erneuerbaren und die Versorgungssicherheit in Österreich ein Widerspruch

Jedes Jahr zur kalten Jahreszeit flammt die Diskussion über die Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung auf. Oft werden dann die „Unkenrufe“ laut, dass die Zunahme der erneuerbaren Energien die Unsicherheit im Stromnetz erhöhen könnten. Jedoch war das Stromnetz in Österreich noch nie so sicher wie jetzt und gleichzeitig wurde noch nie so viel erneuerbarer Strom erzeugt.

Aus technischer Sicht erfüllen Windkraftwerke bereits jetzt schon viele netzdienliche Aufgaben, denen in der Diskussion oftmals zu wenig Beachtung geschenkt wird.

Doch wie sieht es aus, wenn man sich faktenbasiert an das Thema annähert?

Sind Windräder das „Schreckgespenst“ der Versorgungssicherheit, oder eher der Garant für ein stabiles und sicheres Stromnetz mit sauberer Energie?

Welchen Beitrag haben diese Eigenschaften zur Netzstabilität und Sicherheit?

Welche Funktionalitäten können im Fehlerfall bereitgestellt werden?

Wie können diese Regelfunktionen besser genutzt werden und welche Perspektiven lassen sich davon ableiten?

Diese Fragestellungen werden von unterschiedlichen Seiten beleuchtet und mit namhaften Persönlichkeiten und Expert*innen der Branche diskutiert.

Programm:

10:15 Begrüßung

10:25 Impulsvortäge

- Hanna Emanuel, Senior Sales-Grid Integration Engineer – Team Lead DE AT NL, ENERCON

- Sabrina Windemuth, Associate Sales-Grid Integration Engineer, ENERCON

10:45 Gemeinsame Diskussion mit

- Gerhard Christiner, Technischer Vorstand APG

- Franz Strempfl, Geschäftsführer der Energienetze Steiermark und Netz-Spartensprecher von Österreich

- Markus Winter, Geschäftsführer WK Simonsfeld

- Stefan Moidl, Geschäftsführer IG Windkraft

Moderation: Marina Delcheva-Glantschnigg, Leitung Wirtschaft Wiener Zeitung



Ort & Datum:

27. Jänner 2022, 10:15 – 12:00 Uhr

Impact Hub, Lindengasse 56, 1070 Wien

Präsenz oder online

Anmeldung bis 24. Jänner 2022 unter presse @ igwindkraft.at

Bitte geben Sie bei der Anmeldung bekannt, ob Sie online oder in Präsenz teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass vor Ort die geltenden Coronaregeln einzuhalten sind.

Hier geht es zur Veranstaltung auf unserer Website.



