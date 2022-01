Pflege-Krise, Detox und der Fototrend #Dollstagram sind Themen bei „Fannys Friday“ am 21. Jänner in ORF 1

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ über „Drogen am Steuer“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 21. Jänner 2022, berichtet „Fannys Friday“ um 15.45 Uhr in ORF 1 über die Krise des Pflegeberufs in Österreich und den neuen Fototrend #Dollstagram. Außerdem erklärt „Science Buster“ Martin Moder, warum die Weltbevölkerung nicht ewig wachsen wird, und Reporterin Kathrin beleuchtet den Detox-Trend im Selbstversuch. Die anschließende „Fannys Friday Doku“ um 16.20 Uhr widmet sich „Drogen am Steuer“. Danach folgen ab 16.40 Uhr zwei neue Ausgaben von „Die Superkräfte der Tiere“ und „Ausgetrickst“ geht mit einer magischen Ausgabe an den Start.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.45 Uhr)

Pflege-Krise in Österreich: Arbeit am Limit, schlechte Bezahlung, wenig Wertschätzung und sogar Beschimpfungen. Der Pflegeberuf in Österreich ist in der Krise. In den nächsten Jahren fehlen Zehntausende Arbeitskräfte in der Branche. Wie geht es jenen, die für den Krankenpflegejob brennen und sich an den Krankenhausbetten des Landes verausgaben?

„Science Buster“ Martin Moder über das Wachstum der Weltbevölkerung:

Die Menschen werden älter – und sie werden mehr. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung auf fast acht Milliarden Menschen verdoppelt. Und die nächsten Jahrzehnte wird es wohl so weitergehen. Aber nicht endlos. Martin Moder erklärt, dass bei etwa elf Milliarden Menschen ziemlich sicher Schluss ist und wie das mit Kindersterblichkeit und Bildung zusammenhängt.

Fototrend #Dollstagram: Der frisch gebackene Kuchen, das Gipfelkreuz oder doch ein Selfie? Jeden Tag wird millionenfach fotografiert und hochgeladen. Bei der Suche nach Fotomotiven bedient sich Katharina bei ihrer Lieblingsserie Akte X. Szenen daraus stellt sie detailgetreu mit Puppen nach. „Fannys Friday“ hat sie in ihrem kleinen Filmstudio besucht und ihr über die Schulter geschaut.

(Wie) geht Detox?: Gesünder zu leben ist bei vielen ein Vorsatz fürs neue Jahr. Die Werbung nutzt das und bewirbt Kuren zum Entgiften bzw. „Detoxen“ – auch wenn es diesen Effekt wissenschaftlich gar nicht gibt. Was ist drin in den teuren Säften und wie wirken sie? Reporterin Kathrin wagt unter medizinischer Aufsicht den Selbstversuch.

„Fannys Friday Doku: Drogen am Steuer“ (16.20 Uhr)

Planquadrat in Wien: Die Polizei erwischt in einer Nacht 24 Drogenlenker/innen. Aber: Bei 200 parallel durchgeführten Alkotests ist keine/r betrunken. Glaubt man diesen Schlagzeilen, so ist die Botschaft: „Don't Drink and Drive“ angekommen. Dafür scheinen immer mehr Kiffer/innen die Straßen unsicher zu machen. Eine genaue Unfallstatistik gibt es nicht. „Fannys Friday Doku“ hat sich die wissenschaftliche Forschung zum Thema „Verkehrssicherheit und Drogen“ angesehen. Immer mehr kranke Menschen bekommen opioid- oder cannabishaltige Medikamente verschrieben. Auch bei ihnen findet man im Blut Spuren. Was bedeutet das für ihre Verkehrstüchtigkeit? Expertinnen und Experten schätzen, dass bis zu einem Viertel aller Verkehrsunfälle direkt oder indirekt mit der Einnahme von Medikamenten zusammenhängen. Für „Fannys Friday Doku“ testen Expertinnen und Experten mit Fahrsimulatoren und verkehrspsychologischen Tests, wie Versuchspersonen unter dem Einfluss dieser „legalen“ Drogen Auto fahren. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Neue Doppelfolge „Die Superkräfte der Tiere“ und Wiedersehen mit „Ausgetrickst“

Zwei neue Folgen von „Die Superkräfte der Tiere“ (16.40 Uhr und 17.10 Uhr) widmen sich u. a. „Tierischen Bombenbauern“ und Tieren, die der Schwerkraft trotzen. Anschließend können sich Jung und Alt auf eine Episode von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Dabei lässt er u. a. eine Münze durch eine Glaswand wandern und ein Brettspiel erwacht auf magische Weise zum Leben. Andi Knoll ist im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at