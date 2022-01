ORF III am Freitag: Sämann-Filmdoppel mit Christine Neubauer in „Der Erbhof – Im Tal des Schweigens“ und „Die Geierwally“

Außerdem: Auftaktfolge der Kurzserie „Kaminer inside“ in „Kultur Heute“ mit „Wanda“-Frontman Marco Wanda

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Freitag, dem 21. Jänner 2022, im Hauptabend zwei Filmproduktionen von Regisseur Peter Sämann und Autor Felix Huby mit Publikumsliebling Christine Neubauer in den Hauptrollen. Zu Beginn steht der zweite Teil der „Im Tal des Schweigens“-Reihe „Der Erbhof“ aus dem Jahr 2005 auf dem Programm, gefolgt von der Literaturverfilmung „Die Geierwally“ von 2004.

Im Vorabend, um 19.45 Uhr, zeigt „Kultur Heute“ die erste Ausgabe der Kurzserie „Kaminer inside“, in der „Wanda“-Frontman Marco Wanda zu Gast ist. Episode eins von insgesamt acht Clips gibt einen Vorgeschmack auf die neue 3sat-Dokumentation „Kaminer inside: Wie klingt Österreich?“ (Samstag, 22. Jänner, um 20.15 Uhr in 3sat), für die Schriftsteller Wladimir Kaminer Stars der heimischen Popszene vor die Kamera holt. In der Kurzserie unterhält sich Kaminer – neben Marco Wanda – etwa mit Voodoo Jürgens, Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng, den Mönchen vom Stift Heiligenkreuz oder den Wiener Sängerknaben.

Den zweiteiligen Filmeabend im Rahmen der Leiste „Der Österreichische Film“ eröffnet die Produktion „Der Erbhof – Im Tal des Schweigens“ (20.15 Uhr). Nach schwierigen Jahren hat die selbstbewusste Almbäuerin Anna Wallner (Christine Neubauer) endlich ihr Glück mit einem Mann (Sascha Hehn) gefunden, der sie wirklich liebt und ihrer kleinen Tochter Elise (Ronja Forcher) ein guter Vater ist. Als jedoch eines Nachts ein Brand den Dachstuhl des Hauses in Schutt und Asche legt, bahnt sich eine Katastrophe an: Sollte Anna nicht binnen kürzester Zeit einen hohen Kredit erhalten, wäre sie gezwungen, ihren Grundbesitz an die skrupellosen Bodenspekulanten des Ortes zu verkaufen. In dieser angespannten Lage kommt es zudem auch noch zu Missverständnissen zwischen Anna und ihrem Mann, der ausgerechnet jetzt nur noch selten zu Hause ist.

In der anschließenden jüngsten Verfilmung des bekannten Heimatromans „Die Geierwally“ (21.50 Uhr) soll die Bauerntochter Wally (Christine Neubauer) auf Geheiß ihres Vaters (Siegfried Rauch) den reichen Landwirt Joseph Gruber (Martin Feifel) heiraten. Von Joseph schon einmal enttäuscht, widersetzt sie sich jedoch diesem Wunsch und zieht sich in die Bergwildnis zurück. Ihr einziger Gefährte ist ein junger Adler. Als ihr Vater durch heimtückische Intrigen schwer erkrankt, gerät Wally in einen Gefühlskonflikt.

Apropos „Geiewally“: Das Original zum Stoff, die 1875 erschienene volkstümliche Buchvorlage, stammt von Wilhelmine von Hillern und eroberte in dramatisierter Form die Schauspiel- und Opernbühnen bzw. wurde schon mehrfach verfilmt. Die bereits 1892 uraufgeführte Opernadaption „La Wally“ von Alfredo Catalani zeigt ORF III am Sonntag, dem 23. Jänner, um 21.15 Uhr in einer aktuellen Inszenierung des Theaters an der Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at