Hörl: Führende Position stärkt Tirols Rolle bei zentralem Zukunftsthema!

EU-Abgeordnete Barbara Thaler erneut zur stellvertretenden EVP-Verkehrssprecherin gewählt

Innsbruck (OTS) - Erfreuliche Nachrichten aus Straßburg: Die Tiroler Abgeordnete zum Europäischen Parlament und Wirtschaftsbund-Landesobmannstellvertreterin, Barbara Thaler, wurde erneut zur stellvertretenden Verkehrssprecherin der europäischen Volkspartei gewählt.

„Der Verkehr ist einer der wichtigsten Politikbereiche der EU für Tirol und Barbara Thaler setzt sich wirklich mit voller Kraft für die Anliegen Tirols ein. Wie hart das Geschäft sein kann, sehen wir in Bezug auf die Eurovignette. Aber auch beispielsweise mit dem Pilotprojekt ‚Brenner ohne Grenzen‘ hat Barbara Thaler gezeigt, dass konkrete Fortschritte machbar sind. Die Wiederwahl zur stellvertretenden Verkehrssprecherin der größten Fraktion im EU-Parlament ist eine Bestätigung für die Arbeit Thalers, die sich in kurzer Zeit auf dem europäischen Parkett etablieren konnte. Für die politische Vertretung der Tiroler Anliegen bei diesem zentralen Zukunftsthema ist die Besetzung dieser wichtigen Funktion die Garantie für eine starke Verbündete in Brüssel und Straßburg. Darum heißt es jetzt für die zweite Halbzeit weiterhin die Ärmel hochkrempeln“, so WB-Landesobmann NR Franz Hörl.

Auch aus Sicht des Wirtschaftsbundes sei die erneute Wahl erfreulich. „Wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind glühende Europäerinnen und Europäer. Diese Überzeugung im globalen Wettbewerb ist der entscheidende Antrieb, um auch in Zukunft vorne zu bleiben. Die entsprechende politische Mitsprache und Mitgestaltung ist daher für den Wirtschaftsbund umso wichtiger“, so Hörl.



