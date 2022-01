AK Anderl: Indexierung der Familienbeihilfe rasch aufheben!

Wien (OTS) - „Die Arbeiterkammer war immer gegen eine Indexierung der Familienbeihilfe und anderer Familienleistungen. Denn man kann nicht zuerst 24-Stunden-Betreuer:innen oder Pfleger:innen, die großartige Arbeit leisten und das System am Laufen halten, nach Österreich holen, sie dann aber um ihre Rechte beschneiden“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Dass diese Indexierung laut einem heute veröffentlichten und dem EuGH vorgelegten Gutachten nun gegen EU-Recht verstößt, ist umso mehr ein Grund, diesen Fehler so rasch als möglich zu beheben. Anderl: „Ich fordere eine rasche Rückabwicklung, damit Menschen, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben, nicht mehr länger diskriminiert werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at