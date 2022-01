Santander Consumer Bank schenkt MitarbeiterInnen zwei zusätzliche Urlaubstage

Fast schon eine Tradition: Das Finanzinstitut bietet auch 2022 Belegschaft freiwillige Sozialleistungen.

Wien (OTS) - „ Die vergangenen zwei Jahre waren für uns alle eine große Herausforderung. Daher freuen wir uns, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder eine Reihe von freiwilligen zusätzlichen Sozialleistungen zur Auswahl anbieten konnten “, sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank in Österreich. Die Mehrheit hat sich unter mehreren Möglichkeiten für die Option von zwei zusätzlichen Urlaubstagen entschieden: „ Wir wünschen allen, dass sie diese zwei Tage zur Entspannung gut nutzen können. “

Jährlicher Ausdruck von Wertschätzung

Für die Bank ist es nicht das erste Mal, dass sie eine solche Form der Wertschätzung ihrer Belegschaft gegenüber ausdrückt: Bereits in den letzten beiden Jahren hatte sie ihren MitarbeiterInnen zusätzliche freiwillige Sozialleistungen angeboten. Die Option, zwei zusätzliche Urlaubstage zu genießen, konnte dabei meistens die größte Zustimmung erzielen. Mit etwa 44 Prozent der MitarbeiterInnen hat sich eine große Mehrheit für diesen Benefit ausgesprochen.

Die Belegschaft konnte neben den zusätzlichen Urlaubstagen aus diesen Angeboten wählen: ein monatlicher Essenskostenzuschuss, ein Sportzuschuss, ein gratis Parkplatz sowie ein Jobticket in Form einer Jahreskarte der Wiener Linien. „ Wir konnten diese zusätzlichen freiwilligen Leistungen nur aufgrund des Einsatzes unserer MitarbeiterInnen während der Pandemie anbieten. Insofern ist es nur fair, etwas in Form diverser freiwilliger Goodies zurückzugeben “, so Poenisch.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Verbraucherkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit über 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2021 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 350.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Juni 2021 verfügt die Gruppe über 10.000 Filialen, beschäftigt 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 150 Millionen Kundinnen und Kunden.

