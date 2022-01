Peter Klien begrüßt zu „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1

Am 21. Jänner um 23.10 Uhr

Wien (OTS) - „Gute Nacht Österreich“ heißt es wieder, wenn am Freitag, dem 21. Jänner 2022, um 23.10 Uhr in ORF 1 satirisch auf die vergangene Woche geblickt wird. Peter Klien war diesmal in der steirischen Landeshauptstadt zu Gast, hat die einzige KPÖ-Bürgermeisterin Österreichs zum Interview gebeten und sich in den Straßen umgehört, was die Grazerinnen und Grazer zur neuen Stadtregierung sagen.

Weiters widmet sich „Gute Nacht Österreich“ den Turbulenzen innerhalb der SPÖ und Kabarettist und Schauspieler Alfred Dorfer schaut im Studio vorbei. Und während in Österreich eine allgemeine Impfpflicht verabschiedet wird, verpasst die EU in Brüssel der Atomkraft ein grünes Pickerl und sieht in der Kernenergie den Ausweg aus der Klimakrise. Peter Klien will wissen: Darf das wirklich alles wahr sein?

