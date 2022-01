Constantinus Award feiert 20-jähriges Jubiläum

Einreichungen für Projekte aus Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung von 20. Jänner bis 28. März unter einreichen.constantinus.net

Wien (OTS) - Der Constantinus Award, der am 2. Juni 2022 stattfindet, feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Die Einreichungen für Leuchtturmprojekte aus Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung starten heute, am 20. Jänner und sind bis 28. März möglich. „Jetzt erst recht“, ruft Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes UBIT in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zum Auftakt des renommierten Awards heimische Consultants aus Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT auf, gemeinsam mit ihren Auftraggebern, Top-Projekte vor den Vorhang zu holen. „Besonders in Krisenzeiten braucht es Erfolgsgeschichten und die Projekte des Constantinus Awards sind solche.“



Der Constantinus Award spiegelt die Erfolgsgeschichte österreichischer Beratungsqualität für Unternehmen, Institutionen und Standort wider. „Gerade heute, angesichts der digitalen Transformation und des zunehmenden Wettbewerbsdrucks, sind Expertise und Erfahrung unserer Beraterinnen und Berater erfolgsentscheidend. Beim Constantinus Award 2022 zeigen wir ganz konkret, wie wertvoll Beratung für Aufschwung, Transformation und Standorterfolg ist“, unterstreicht Harl.

Constantinus Day in den Wiener Sofiensälen

Die Verleihung der Constantinus Awards findet am 2. Juni 2022 in den Wiener Sofiensälen statt. Martin Puaschitz, UBIT-Fachgruppenobmann im diesjährigen Gastgeberbundesland Wien, freut sich auf zahlreiche Einreichungen und Teilnahmen aus ganz Österreich: „Unsere Beraterinnen und Berater haben sich die beste Bühne für ihre allzu oft ‚unsichtbaren‘ Leistungen verdient. Beim Constantinus Day in Wien zeigen wir, was Beratungsqualität alles möglich macht – und wie Kundinnen und Kunden aus Wirtschaft und Institutionen davon profitieren.“ (PWK020/ES)

Ab sofort in acht Kategorien einreichen

Einreichungen für die Constantinus Awards sind ab sofort in folgenden acht Kategorien unter einreichen.constantinus.net möglich:

Digitalisierung / Internet of Things (IoT)

Human Resources, Ethik & CSR

Informationstechnologie

Internationale Projekte

Management Consulting

Rechnungswesen & Personalverrechnung

Standardsoftware & Cloud Services

Strategisches Krisenmanagement

