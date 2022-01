Brenner Basistunnel - Ausschreibung für Baulos Pfons-Brenner gestartet

Die Brenner Basistunnel BBT SE hat das Baulos Pfons-Brenner (H53) mit einer geschätzten Auftragssumme von 855 Millionen Euro (netto) europaweit ausgeschrieben.

Bozen/Innsbruck (OTS) - Die Vergabe wird nach dem Bestbieter-Prinzip erfolgen. Neben dem Preis fließen zudem auch qualitative Kriterien in die Bewertung ein. Die Angebotsfrist läuft bis 16.05.2022, 12:00 Uhr.

Bei planmäßigem Verlauf der Ausschreibung ist mit der Zuschlagserteilung des Bauloses Pfons-Brenner innerhalb 2022 zu rechnen. Die Bauzeit der auszuführenden Leistungen wird mit 69 Monaten veranschlagt.

Neukonzeption Abschnitt Pfons-Brenner

Das nun ausgeschriebene Baulos befindet sich zwischen den Gemeinden Pfons im Norden und Gries am Brenner im Süden. Mit Pfons-Brenner (H53) und Hochstegen (H52) wurden zwei neue, unterschiedliche Tunnelbaulose konzipiert. Die beiden Bereiche entstammen dem vormaligen Baulos Pfons-Brenner (H51).

Neben dem Baulos Sillschlucht-Pfons (H41) gehört Pfons-Brenner (H53) zu einem der größten Abschnitte auf österreichischem Projektgebiet.

Der ausgeschriebene Auftrag umfasst den Vortrieb der beiden Haupttunnelröhren in Richtung Norden bis zur Losgrenze zum Baulos H41 sowie in Richtung Süden bis zur Staatsgrenze am Brenner. Auch der Erkundungsstollen wird bis zur Staatsgrenze ausgebrochen. Insgesamt sind ca. 25,2 km Haupttunnelröhren aufzufahren, davon rund 15,2 km maschinell mittels TBM und rund 10 km konventionell im Sprengverfahren. Zusätzlich erfolgt der Ausbruch von 1,3 km Erkundungsstollen. Auch Querschläge mit einer Gesamtlänge von ca. 2,3 km werden vorgetrieben. Daneben finden diverse Arbeiten an der Innenschale statt.

Baufortschritt beim Brenner Basistunnel

Mit Stand Jänner 2022 sind fünf Hauptbaulose in Bau: Mauls 2-3, Eisackunterquerung (Projektgebiet Italien); Sillschlucht, Sillschlucht-Pfons (Projektgebiet Österreich).

Insgesamt umfasst das Tunnelsystem des BBT rund 230 Tunnelkilometer. Davon sind aktuell 149 km ausgebrochen: 53 km Haupttunnel, 55 km Erkundungsstollen sowie 41 km sonstiger Tunnelbauwerke wie Zufahrtstunnel oder Logistikstollen.

Rückfragen & Kontakt:

Brenner Basistunnel BBT SE / Galleria di Base del Brennero

Pressesprecher

Mag. Andreas Ambrosi

Mobil: +43 664 82 16 728

Email: andreas.ambrosi @ bbt-se.com