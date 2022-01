ANNE FRANK - DER PODCAST ab 27.1.2022

Das Tagebuch der Anne Frank. Gelesen von 46 Meinungsmacher:innen und Influencer:innen

Wien (OTS) - 46 bekannte Persönlichkeiten — darunter Bundespräsident Alexander van der Bellen, Josef Hader, Thomas Brezina, Armin Wolf, Yasmo, Gregor Gysi, Ronja von Rönne, Dirk Stermann, Thees Uhlmann, Manuel Rubey und Christl Clear — haben eines der reichen Zeitdokumente des 20. Jahrhunderts eingelesen: Das audiovisuelle Projekt ANNE FRANK — DER PODCAST kämpft gegen Wissenslücken zu den NS-Verbrechen unter Jugendlichen. Kostenlos ab 27. Jänner 2022 unter www.annefrank.digital und allen bekannten Streaming-Plattformen.

Die Erinnerung an die Verbrechen des NS-Regimes beginnen zu verblassen: Nur 59 Prozent der deutschen Schüler:innen ab 14 Jahren ist bekannt, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrationslager der Nazis war. 81 Prozent der Schüler:innen aus Österreich konnten bei einer Befragung entweder gar keine oder nur eine falsche Definition des Begriffs »Antisemitismus« anführen.



Das Projekt ANNE FRANK — DER PODCAST will das Bewusstsein unter Jugendlichen für die Verbrechen der Nazis erhöhen: Unter annefrank.digital wurde das berühmte Tagebuch chronologisch und audiovisuell aufbereitet, die Podcast-Folgen von bekannten Persönlichkeiten und Influencer:innen aus Deutschland und Österreich eingesprochen. Die Website samt Podcast geht am 27. Jänner 2022 online — am 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.

»Als Kommunikator:innen sehen wir es als unsere Aufgabe, einen zeitgemäßen Beitrag zur Erinnerungskultur zu leisten«, so Max Schnürer vom buero butter und Ina Lins, die für das Projekt verantwortlich zeichnen. »Mit digitalen Medien wollen wir junge Menschen an die Verantwortung, die aus unserer gemeinsamen Geschichte führt, heranführen. Der Podcast der Anne Frank soll das möglich machen.«

>>> ANNE FRANK — DER PODCAST steht ab 27. Jänner 2022 auf www.annefrank.digital

und allen bekannten Streaming-Plattformen kostenlos zur Verfügung.



>>> LESUNG + GESPRÄCH: März 2022, Gartenbaukino Wien (tba)



SPRECHER:INNEN ANNE FRANK - DER PODCAST

Austrofred, Sabrina von berosa_gogreen, biancaolivia, Thomas Brezina, Christl Clear, Nadine Cobbina, Coshiva, Hilde Dalik, Martina Ebm, ena.maria.b, Christoph Feurstein, Raphaela Fuchs, Gregor Gysi, Josef Hader, Hannah, Hanna Herbst, Anahita von Ibiza Memes, Thomas Jarmer, Mari Lang, Dirk von Lowtzow, Masha, Bernhard Murg, Angelika Niedetzky, Alexander Payer, Robert Reinagl, Ronja von Rönne, Manuel Rubey, Anna Schneider, Danielle Spera, Fanny Stapf, Mara von Stadtmärchen, Denise Steiner, Dirk Stermann, stilles.bunt, Thomas Stipsits, Jan von 1000things, Lisa Tritscher, Thees Uhlmann, Mirjam Unger, Alexander Van der Bellen, Vanillaholica, Rafi Veni, Elisa von westtoeast, Wienerkind, Armin Wolf, Yasmo





Umsetzung der Website ww.annefrank.digital durch die Wiener Digitalagentur WILD (www.wild.as)





ANNE FRANK - DER PODCAST ab 27.1.2022 www.annefrank.digital

