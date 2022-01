Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.1.: „Das Geschäft mit den Tests“

Wien (OTS) - „Das Geschäft mit den Tests“ lautet der Titel des von Paul Sihorsch gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Testen: Die Diskussion darüber ist groß. Die Probleme bei den PCR-Schultests beschäftigen die Politik. Es herrscht ein regelrechter Kampf unter den Laboren: Wer darf für den Staat testen und bekommt damit einen Anteil am Riesengeschäft mit den PCR-Tests? Davon betroffen sind Millionen Österreicherinnen und Österreicher – all jene die davon abhängig sind, dass der Test pünktlich kommt, die ihn für die Arbeit brauchen oder einen machen, bevor sie sich mit Freunden treffen. Lange Wartezeiten und Ausfälle haben große Auswirkungen. Paul Sihorsch spricht in „Saldo“ mit den Chefs der beiden größten Labore in Österreich - Lifebrain und Novogenia. Wie beurteilen sie die Probleme des Mitbewerbs bei den Schultests außerhalb von Wien? Was machen sie anders? Und: Wie läuft ihr Geschäft mit den Tests?

