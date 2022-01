Grüne Simmering: Sofia Palzer-Khomenko neue Klubobfrau

Wien (OTS) - Die Bezirksorganisation der Grünen Simmering stellt sich neu auf: Sofia Palzer-Khomenko wurde zur neuen Klubobfrau der Grünen Fraktion gewählt. Sie folgt damit Patrick Zöchling, der diese Funktion fünf Jahre lang innehatte und etwa mit dem Parkpickerl im Zentrum Simmerings oder der ersten Schulstraße in der Fuchsröhrenstraße starke grüne Akzente gesetzt hat. Zöchling hat seine Funktionen im Bezirk auf Grund seines Umzugs in die Donaustadt zurückgelegt.



In Simmering gebe es vor allem im Verkehrsbereich viel zu tun: "Wir befinden uns - was Verkehrspolitik angeht - in der Steinzeit", meint Palzer-Khomenko. Fließender Autoverkehr habe immer noch oberste Priorität: "Wir brauchen einen Paradigmenwechsel: An erster Stelle muss die Sicherheit im Straßenverkehr stehen, vor allem von Kindern - ohne Wenn und Aber." Mit Andreas Fritsch, Sprecher für Stadtplanung und Verkehr, als Stellvertreter steht ihr jemand mit besonders viel Expertise im diesem Bereich zur Seite.

Gemeinsam werden sie sich auch für ein flächendeckendes Radnetz einsetzen. "Radfahren in Simmering ist oft mühsam und gefährlich. Wir brauchen Radwege ohne Lücken, die es allen Simmeringer:innen ermöglichen schnell und vor allem sicher mit dem Rad von A nach B zu kommen", so Palzer-Khomenko.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Gestaltung von öffentlichem Raum sein. Am 1. März kommt das flächendeckende Parkpickerl nach Simmering. "Das ist eine gute Gelegenheit zu überdenken, wie wir öffentlichen Raum nutzen", meint Palzer-Khomenko. Drei Viertel der Wege in Wien werden öffentlich, zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. Gleichzeitig sind aber zwei Drittel der Straßenverkehrsfläche für Autos reserviert - ein Ungleichgewicht. "Wir setzen uns für eine gerechte Verteilung von öffentlichem Raum ein", meint Palzer-Khomenko. "Wir können uns für Lärm, Abgase und heiße Betonwüsten entscheiden. Oder für frische Luft, Schatten und Grün - es liegt an uns, wie wir unseren Bezirk gestalten!"

