Concordia startet “Rechtsdienst Journalismus”

Presseclub Concordia startet gezieltes Programm zur juristischen Unterstützung von Journalist*innen

Wien (OTS) - In unserer polarisierten Gesellschaft kommen Journalist*innen immer stärker in Bedrängnis. Regelmäßig sind sie Angriffen im Netz oder sogar auf der Straße ausgesetzt. Dazu kommt der Versuch, kritische Berichterstattung durch juristische Drohgebärden und sogenannte SLAPP-Klagen zu verhindern.



Mit dem Rechtsdienst Journalismus antwortet der Presseclub Concordia mit einem gezielten und in Österreich einzigartigen Programm zur rechtlichen Unterstützung von Journalist*innen und somit zur Stärkung der freien Berichterstattung. Die Unterstützung erfolgt durch Schulungen, individuelle Rechtsauskunft sowie Prozesshilfe.

1. Schulungen – Selbstermächtigung durch rechtliche Kompetenz

Der erste Schritt zu mehr Sicherheit in der Berichterstattung liegt in der Selbstermächtigung von Journalist*innen durch Schärfung ihrer rechtlichen Kompetenzen. Regelmäßig stattfindende Schulungen im Medien- und Urheberrecht helfen dabei, vermeidbare Angriffsflächen von vornherein auszuschließen und unzulässige Einschüchterungsversuche zu identifizieren.

2. Individuelle Rechtsauskunft

Auf einer zweiten Stufe bietet der Rechtsdienst Journalismus persönliche Auskunftsgespräche zu medien- und urheberrechtlichen Fragen, insbesondere bei Bedrohung durch Einschüchterungsklagen (SLAPP) sowie psychischen und physischen Angriffen. Voraussetzung für ein individuelles Auskunftsgespräch ist die Absolvierung der Schulung.

3. Prozesshilfe – Finanzielle Unterstützung

In ausgewählten Fällen missbräuchlicher Klagen leistet der Rechtsdienst Prozesshilfe durch finanzielle Unterstützung. Über die Höhe der Kostenbeteiligung wird von einem unabhängigen Komitee einzelfallbezogen entschieden.

Der Rechtsdienst Journalismus wird unterstützt durch die VG Rundfunk und die Literar-Mechana

