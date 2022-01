AK-Präsident Stangl kritisiert nicht funktionierendes Testsystem in Oberösterreichs Schulen: „Schützt endlich unsere Kinder!“

Linz (OTS) - Fast zwei Wochen nach Schulstart funktioniert das Testsystem in den Schulen in Oberösterreich noch immer nicht. „ Schützt endlich unsere Kinder! Wir brauchen sichere Schulen. Seit Monaten fordern Experten/-innen die Verbesserung der Luftqualität durch Reinigungsgeräte und Belüftungsanlagen. Passiert ist viel zu wenig “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Wichtig sei auch ein lückenloses Testsystem. Von den dreimal wöchentlichen PCR-Tests sei man in unserem Bundesland weit entfernt. „ Die Politik muss die Ängste und auch die Frustration der jungen Menschen endlich ernst nehmen. Hier wird gerade sehr viel Vertrauen in die Gesellschaft, die Politik und die Erwachsenen zerstört “, so Präsident Stangl.

Auch die Eltern sind am Limit: Eine Umfrage der AK OÖ vom Dezember 2021 zeigt: Drei Viertel der Eltern befürworten die mehrmaligen PCR-Testungen pro Woche und sind für die Ausstattung der Klassenzimmer mit Luftfiltern bzw. Luftreinigungsgeräten. Aus der Umfrage geht auch hervor, dass familiäres Zusammenleben, die berufliche Situation und die Freizeitgestaltung so schwierig wie in keiner Befragung zuvor eingeschätzt werden. Vier von zehn Befragten beurteilen ihre aktuelle Lebenssituation als eher bzw. sehr schlecht.

Ihre Kinder sehen die Eltern derzeit vor allem durch den Leistungsdruck in der Schule und die fehlenden Sozialkontakte belastet. „ Auch hier muss dringend gegengesteuert werden, etwa durch langfristige schulische Förderung, auch der AK-Chancenindex zur gerechten Schulfinanzierung muss umgesetzt werden “, sagt Stangl.





