Gemeindebund begrüßt neues Paket zur Steigerung der Impfquote

Kommunale Impfprämie bringt auch Chance auf mehr Geld für kommunale Infrastrukturen

Wien (OTS) - Der Österreichische Gemeindebund begrüßt die heute von der Regierung vorgestellten Anreize zur Steigerung der Impfquote. Neben einer Impflotterie sollen auch Mittel für kommunale Impfkampagnen und eine Impfprämie für das Erreichen bestimmter Quoten in der Gemeinde ausgeschüttet werden. „Als Gemeindebund waren wir auch in die Vorberatungen intensiv eingebunden. Diese Anreize sollen nun noch mehr Menschen zur wichtigen Corona-Schutzimpfung motivieren“, betont Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

Details zu den Maßnahmen wurden bereits veröffentlicht. „Wir wissen, wie wichtig die Impfung im Kampf gegen das Corona-Virus ist. Nun wird auch ein großes – vor allem auch kommunales - Anreizsystem geschaffen, an dem sich jede Bürgerin und jeder Bürger aktiv beteiligen kann. Damit können die Menschen in der Gemeinde nicht nur sich und die Dorfgemeinschaft schützen, sondern gleichzeitig auch Investitionen für die Gestaltung ihres persönlichen Lebensraumes abholen. Das Modell macht sich doppelt bezahlt: Es hilft unserer Gesundheit und verbessert den Lebensraum, in dem unsere Bürgerinnen und Bürger leben“, ergänzt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.





Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.





