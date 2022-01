Rendi-Wagner erreicht positive Impfanreize: 500-Euro-Impfgutschein kommt als Lotterie

Anreizsystem stärkt heimische Unternehmen, sichert und schafft Arbeitsplätze – Impfprämien kommen auch auf regionaler Ebene

Wien (OTS/SK) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz hat heute, Donnerstag, SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Mag. Werner Kogler ein von der SPÖ seit Monaten gefordertes Anreizsystem zur Steigerung der Impfquote vorgestellt. Darin vorgesehen ist neben einer kommunalen Impfprämie auch eine Impfgutscheinlotterie. „Mir war es von Anfang an wichtig, dass es positive Impfanreize gibt und die Menschen motiviert werden, sich impfen zu lassen. Jede Impfung zählt“, sagt Rendi-Wagner, die seit Wochen einen 500-Euro-Impfgutschein gefordert hat. „Ich bin froh, dass die Bundesregierung diesen Vorschlag aufgenommen hat und in einer weiterentwickelten Form umsetzen wird“, sagt Rendi-Wagner über den 500-Euro-Gutschein, den jede zehnte Impfung in Österreich gewinnt. „Wesentlich ist, dass die Lotterie für alle gilt. Das heißt, dass bereits Geimpften teilnehmen können. Jede Teilimpfung ist ein Ticket für die Lotterie“, so Rendi-Wagner, die auch zusätzliche Mittel auf regionaler Ebene in Form einer Prämie für Gemeinden mit hoher Impfquote begrüßt. Das Gesamtvolumen des Anreizsystems beträgt über 1 Milliarde Euro. ****

„Es ist wichtig, dass mit einem Anreizsystem gerade jetzt die heimischen Unternehmen gestärkt werden. Durch eine Kaufkraftstärkung ergibt sich eine Unterstützung der heimischen Wirtschaft, die Absicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze“, sagt Rendi-Wagner, die betont, dass es gemeinsames Ziel sein müsse, „uns aus der Umklammerung des Virus zu befreien“.

„Als Wissenschaftlerin bin ich fest davon überzeugt, dass die Impfung der effektivste und nachhaltigste Weg aus dieser Umklammerung durch Corona ist.“ Die Einführung der verpflichtenden Schutzimpfung werde nicht alle Probleme von einem auf den andern Tag lösen, Ziel müsse aber sein, sich aus der ständigen Bedrohung des Virus für Gesundheit, Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu befreien. „Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur die verpflichtenden Schutzimpfung, sondern auch einen Antrag beschließen, der positive Anreize setzt und die Menschen motiviert, sich impfen zu lassen“, sagt Rendi-Wagner. (Schluss) ls/up

