Stiftung Kindertraum: Wechsel der Geschäftsführung

Generationenwechsel nach über 20 Jahren

Wien (OTS) - Dr. Diana Gregor-Patera ist mit Jänner 2022 neue Geschäftsführerin der Stiftung Kindertraum und übernimmt damit die Agenden ihrer Vorgängerin Gabriela Gebhart, die sich nach über 20 Jahren in den Ruhestand begibt. Gregor-Patera ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin der Uni Wien mit mehr als 15 Jahren praktischer Berufserfahrung in der PR- und Medienwelt. Zuvor war sie u.a. für den Umweltdachverband, den Rat für Forschung und Technologieentwicklung und Gaisberg Consulting tätig. „Ich freue mich von ganzem Herzen, die Stiftung Kindertraum fortan mit der erforderlichen Dosis an Expertise und Empathie unterstützen zu dürfen. Die bestmögliche Betreuung und Förderung eines Kindes lässt Familien oft an deren wirtschaftliche Grenzen stoßen. Spezialbehandlungen oder -geräte sind mit einem enormen finanziellen Aufwand verbunden, der immer weniger von staatlichen Institutionen übernommen wird. Hier können wir – mithilfe unserer Privat- und Unternehmensspenden – Kindern und Jugendlichen helfen“, erklärt Geschäftsführerin Diana Gregor-Patera.

Über die Stiftung Kindertraum :

Die Stiftung Kindertraum widmet sich den Herzenswünschen von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund einer schweren Erkrankung oder Behinderung besondere Bedürfnisse haben. Die Träume und Sehnsüchte der Kinder sind so unterschiedlich wie die Kinder selbst. Diese Wünsche reichen von einem Tablet, einem Urlaub am Bauernhof bis hin zu Therapien, Fördermaterialien, Sportgeräten oder einem Assistenzhund. Mit der tatkräftigen Unterstützung beherzter Spender*innen und Unternehmen konnte die Stiftung Kindertraum seit ihrer Gründung bereits an die 3.500 Herzenswünsche erfüllen. Die Stiftung Kindertraum erhält keinerlei öffentliche Zuwendungen. Die Herzenswunsch-Projekte werden ausschließlich mit Hilfe von Spenden privater Unterstützer*innen, Firmenspenden, Erlösen aus Benefizaktivitäten sowie Unternehmenskooperationen finanziert.

www.kindertraum.at

