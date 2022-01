Die Hälfte der befragten europäischen Unternehmen glaubt, dass hochwertige Daten überlebensnotwendig sind

Wien (OTS) - Während die Unternehmen noch immer mit den Unterbrechungen ihrer Betriebsabläufe und Lieferketten aufgrund der Pandemie zu kämpfen haben, hat eine von Dun & Bradstreet, einem weltweit führenden Anbieter von Daten und Analysen für die Entscheidungsfindung in Unternehmen, in Auftrag gegebene Studie ergeben, dass mehr als die Hälfte (52 %) der befragten europäischen Unternehmen nicht glauben, dass sie ohne relevante, aktuelle und konforme Geschäftsdaten überleben werden.

Die Ergebnisse, die in Dun & Bradstreets Report "The Future of Data" veröffentlicht wurden, zeigen, dass zwei Drittel der Unternehmensleiter der Meinung sind, dass Daten das nützlichste Instrument für ihr Unternehmen sind, um neue Märkte zu erschließen (64 %), und dass sie für die Ansprache neuer Kunden entscheidend sind (62 %).

Darüber hinaus nutzen sechs von zehn befragten Unternehmen Daten zur Risikobewertung (65 %) und zur Überwachung von Beschaffung und Versorgung (62 %), da die Pandemie die Lieferketten weltweit weiterhin unterbricht.

„Angesichts der enormen Zunahme der verfügbaren Daten benötigen Unternehmen nicht nur irgendwelche Informationen, sondern Daten, die sorgfältig aufbereitet, zeitnah und genau sind. Mit anderen Worten: Daten, die für den Zweck geeignet sind", sagte Anthony Scriffignano, Senior Vice President und Chief Data Scientist bei Dun & Bradstreet. "Unternehmen müssen schon seit geraumer Zeit die Art und Weise ändern, wie sie Informationen sinnvoll nutzen und Vorhersagen auf der Grundlage dieser Informationen treffen, aber die Pandemie hat diese Notwendigkeit ganz nach oben auf die Tagesordnung der Unternehmen gesetzt. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Daten korrekt sind und tatsächlich das Geschehen widerspiegeln - oder ob sie tatsächlich veraltet und irrelevant sind."

Trotz der Überzeugung, dass genaue und zeitnahe Daten für die Geschäftsprozesse von entscheidender Bedeutung sind, geben Unternehmensleiter zu, dass sie bei der Datenverwaltung Defizite haben.

Die Unternehmensleiter sind auch besorgt, wenn es um Daten geht, und geben zu, dass sie sich Sorgen machen:

- um die Genauigkeit der Daten, die ihr Unternehmen zu Planungszwecken speichert (47 %);

- dass ihr Unternehmen nicht über die Technologie verfügt, um die Daten voll zu nutzen (46 %);

- und dass ihr Unternehmen zu langsam ist, um die Daten in vollem Umfang zu nutzen (45 %).

Selbst wenn sie über eine Datenstrategie verfügen, tun sich die Unternehmen schwer mit einem effektiven Datenmanagement (25 %) und der Betrugsbekämpfung (22 %). Dies hat zur Folge, dass mehr als ein Viertel (27 %) der Projekte im Durchschnitt nicht den Geschäftsanforderungen entsprechen.

Darüber hinaus ist für mehr als ein Viertel (27 %) der Unternehmen, die ihre Datenkompetenz verbessern wollen, die Schwierigkeit, die richtigen Talente für die Analyse von Daten und die Anwendung von Erkenntnissen auf Geschäftsentscheidungen zu finden, ein großes Problem.

Dieser Mangel an Talenten und Kenntnissen macht sich auch in anderen Bereichen des Geschäftslebens bemerkbar, wobei neue gesetzliche Anforderungen ein weiteres Problem für Unternehmen darstellen, die auf Kunden- und Lieferantendaten angewiesen sind. Die Hälfte der Unternehmen macht sich Sorgen um die Wahrung des Datenschutzes (50 %), während ein Viertel der Unternehmen die Datenregulierung und rechtliche Verfahren als Risikoquelle angibt (25 %).

Die Herausforderungen, mit denen die Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren konfrontiert waren, haben gezeigt, dass die Führungskräfte der Datenplanung Vorrang einräumen und sie in die allgemeine Unternehmensstrategie integrieren müssen. Sieben von zehn Führungskräften sind der Meinung, dass die Datenqualität entscheidend ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen (69 %), und glauben, dass ein effektives Datenmanagement einen Wettbewerbsvorteil bieten kann (73 %). Schließlich wünschen sich zwei Drittel der Unternehmen mehr Beratung (67 %), um die Unternehmen bei der optimalen Nutzung ihrer Daten zu unterstützen, was darauf hindeutet, dass sie sich bewusst sind, dass ihnen intern nicht alle erforderlichen Fähigkeiten zur Verfügung stehen.

Scriffignano fährt fort:

„Der bloße Zugang zu Datenverarbeitungswerkzeugen bedeutet noch nicht, dass ein Unternehmen diese auch sinnvoll einsetzt. Das Führungsteam muss sich vor allem auf Talente konzentrieren. Datenkenntnisse sollten im Unternehmen absichtlich vorhanden sein, nicht zufällig. Neben der Rekrutierung neuer Talente im Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, die vorhandenen Mitarbeiter nicht zu vernachlässigen und kontinuierliche Weiterbildungsmaßnahmen einzuführen, um sicherzustellen, dass die Fähigkeiten frisch und relevant bleiben. Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, ein Klima zu schaffen, in dem die Menschen bereit sind zu lernen, einschließlich des Führungsteams selbst - denn wie wir wissen, werden Datenkenntnisse auch für den Lebenslauf des CEOs immer wichtiger.“

