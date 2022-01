BMW Group auch 2021 erfolgreichster Premiumhersteller in Österreich.

18.204 neue BMW und MINI 2021 in Österreich zugelassen. +++ Erstmals in der Geschichte Platz 3 aller Automobilhersteller in Österreich.

Salzburg (OTS) - Die BMW Group bleibt auch im herausfordernden Jahr 2021 erfolgreich auf Kurs und verteidigt mit 18.204 neu zugelassenen Fahrzeugen weiterhin den Titel als erfolgreichster Premiumhersteller in Österreich. Erstmalig in der Geschichte sichert sich BMW mit 15.630 Neuzulassungen den dritten Platz unter allen Automobilherstellern in Österreich. Darüber hinaus ist jedes dritte im Jahr 2021 neu zugelassene Premiumfahr-zeug in Österreich ein BMW oder MINI!

Elektromobilität boomt weiter – Anteil an reinen Elektroautos fast verdreifacht.

Mit zwei neuen, innovativen vollelektrischen Modellen und einem Weiteren in den Startlöchern - der BMW i4 folgt im Februar 2022 - nimmt die BMW Group im Elektrosegment volle Fahrt auf und verdreifacht mit knapp 2.720 BEV Neuzulassungen nahezu das Ergebnis zum Vorjahr (2020: 949 BEV Zulassungen BMW und MINI). Der BMW iX3 katapultiere sich innerhalb weniger Monate nach Markteinführung im Jahr 2021 auf Platz 3 der beliebtesten Elektroautos Österreichs!

