Sensationeller Saisonstart beim 27. Wiener Eistraum

Stadt Wien bietet noch bis 6. März sicheres Bewegungsangebot und beste Unterhaltung auf dem Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Heute Vormittag um 10:00 Uhr öffnete der 27. Wiener Eistraum offiziell seine Tore. Hunderte bewegungsfreudige Wiener*innen, darunter zahlreiche Schulklassen, haben gleich am ersten Tag die Gelegenheit genützt, um bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen die größte Eisfläche in der Geschichte des Wiener Eistraums auf Schlittschuhen zu erkunden. Ein besonderes Highlight war dabei die brandneue Aussichtsplattform auf dem Sky Rink im ersten Stock. Von hier aus genossen die Besucher*innen den traumhaften Ausblick auf den Rathauspark, die stimmungsvolle Beleuchtung und die romantischen Eispfade.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig war am Abend auf dem Rathausplatz unterwegs und machte sich selbst ein Bild von der größten Eislandschaft aller Zeiten: „Ich freue mich sehr, dass unser beliebter Eistraum vor dem Rathaus trotz Pandemie heute eröffnen konnte. Und zum Glück hat uns das gute Wetter einen traumhaften Start beschert. Die Wienerinnen und Wiener haben sich nach den langen Corona-Monaten und den vielen abgesagten Veranstaltungen wahrlich ein wenig Abwechslung verdient. Hier beim Eistraum können sie in den nächsten Wochen gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden im sicheren Rahmen Bewegung an der frischen Luft machen oder einfach nur die besondere Atmosphäre genießen.“

2G-Kontrollen, Maskenpflicht und Online-Ticketsystem

Dieses Jahr gilt am gesamten Gelände des Wiener Eistraums, außer direkt auf dem Eis, eine Maskenpflicht und die 2G-Regel. Den entsprechenden Nachweis mussten die Besucher*innen an einem der beiden Eingänge vorzeigen. Doch nach bald zwei Jahren Pandemie hat sich gezeigt, dass sich die Wiener*innen bereits an die Corona-Regeln gewöhnt haben, weshalb der Ablauf am ersten Tag routiniert und ohne Zwischenfälle verlief. Viele Gäste haben auch schon vom neuen Online-Ticket- und Registriersystem Gebrauch gemacht und kamen dadurch um zehn Prozent günstiger und ohne langes Anstehen zu ihrem Eislaufvergnügen. Zahlreiche Kinder und AnfängerInnen tummelten sich auf den kostenlosen Übungsflächen, sodass die vierzig neuen Eislaufhilfen gut beschäftigt waren. Viele Schulklassen nützten die Chance für eine Turnstunde der besonderen Art. Aber auch das gastronomische Angebot in Bio-Qualität erfreute sich indoor wie outdoor eines regen Zuspruchs und machte das einzigartige Eislauferlebnis im Herzen Wiens komplett.

Noch bis inklusive 6. März bietet der Wiener Eistraum täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr eine märchenhafte Eislandschaft von über 9.500 m², zwei kostenlose Kinder- und Anfängerflächen, 500 Laufmeter Eispfade quer durch den Wiener Rathauspark, eine Vielfalt an biologischen und regionalen Köstlichkeiten sowie eine vergrößerte Indoor-Gastronomie und einen sensationellen Ausblick von der brandneuen Plattform auf dem Sky Rink im ersten Stock. Für beste Stimmung auf dem Eis sorgt auch heuer wieder Radio Wien.

Bilder zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter folgendem Link.

Der Wiener Eistraum

19. Jänner 2022 bis inkl. 6. März 2022

täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet

