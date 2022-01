Mündliche Matura: AKS plant Großstreiks am 26. Jänner

Nachdem Polaschek die Durchführung der mündlichen Matura erneut bestätigt hat, kündigt die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) am 26.01. großflächige Streiks in ganz Österreich an.

Wenn der Verhandlungstisch offensichtlich nicht mehr hilft, bleibt Streiken unser bestes Verhandlungstool. Ich werde weiterhin in meiner Funktion als gewählte Vertreterin der Wiener Schülerinnen und Schüler für Gespräche bereit sein, denn eines ist klar: Wir sind wütend. Wenn wir nicht gehört werden, müssen wir lauter werden! Wiener AHS-Landesschulsprecherin Maria Marichici 1/3

Seit 2 Jahren überhört uns die Regierung. Mit den Warnstreiks haben wir dem Ministerium die Möglichkeit gegeben, zu reagieren. Weil wir aber wieder überhört wurden, wollen wir uns noch größer und lauter aufstellen, bis die Politik handelt!” AKS-Bundesvorsitzende Flora Prantl 2/3

Gerade in diesen Zeiten ist Solidarität zwischen Jung und Alt wichtig Initiator der Initiative #YesWeCare Daniel Landau 3/3

Wien (OTS) - Die AKS plant für kommenden Mittwoch Demonstrationen in zahlreichen Bundesländern. Die größte Aktion wird dabei in Wien sein. Von 9:00 bis 12:00 wird ein Demozug vom Heldenplatz über den Ballhausplatz zum Bildungsministerium ziehen. Neben zahlreichen Redebeiträgen von Schüler_innen, unter anderem von der Wiener AHS-Landesschulsprecherin Maria Marichici, werden auch Vertreter_innen von diversen überparteilichen Jugendorganisationen und zahlreiche weitere Persönlichkeiten ihre Solidarität äußern. Auch der Initiator der Initiative #YesWeCare Daniel Landau wird anwesend sein. „Gerade in diesen Zeiten ist Solidarität zwischen Jung und Alt wichtig“ , sagt Landau dazu.

Die Wiener AHS-Landesschulsprecherin Maria Marichici richtet sich an die ÖVP-nahe Bundesschulsprecherin: „Wenn der Verhandlungstisch offensichtlich nicht mehr hilft, bleibt Streiken unser bestes Verhandlungstool. Ich werde weiterhin in meiner Funktion als gewählte Vertreterin der Wiener Schülerinnen und Schüler für Gespräche bereit sein, denn eines ist klar: Wir sind wütend. Wenn wir nicht gehört werden, müssen wir lauter werden!“

Auch in anderen Bundesländern sind Streiks geplant. Waren es am Dienstag nur Warnaktionen, werden am 26. Jänner in allen Landesteilen organisierte Streiks stattfinden. “Seit 2 Jahren überhört uns die Regierung. Mit den Warnstreiks haben wir dem Ministerium die Möglichkeit gegeben, zu reagieren. Weil wir aber wieder überhört wurden, wollen wir uns noch größer und lauter aufstellen, bis die Politik handelt!” kündigt AKS-Bundesvorsitzende Flora Prantl an.

Datum und Ort der Streiks anderer Bundesländer sowie Fotos von vergangenen Streiks stehen unter diesem Link zur freien Verfügung und werden laufend aktualisiert: www.maturastreik.at

Website Datum und Ort der Streiks anderer Bundesländer sowie Fotos von vergangenen Streiks stehen hier zur freien Verfügung: auf dem Laufenden bleiben

Rückfragen & Kontakt:

Aktion kritischer Schüler_innen

Flora Prantl, Bundesvorsitzende

+436705076070 prantl.flora @ aks.at