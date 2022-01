DCIG ernennt Nasuni zu einer der 5 besten Datenspeicherlösungen im Gesundheitswesen

Boston (ots/PRNewswire) - Neuer Bericht würdigt die Fähigkeit von Nasuni, Gesundheitsorganisationen weltweiten Dateidatenzugriff, automatischen Datenschutz mit nahezu sofortiger Ransomware-Wiederherstellung, unbegrenzte Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen zu bieten

Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, hat heute bekannt gegeben, dass die DCIG Nasuni in einem neuen Bericht mit dem Titel „DCIG TOP 5 Storage for Healthcare Solutions" zu einer der fünf besten Speicherlösungen für das Gesundheitswesen ernannt hat.

Die heutigen Umgebungen im Gesundheitswesen erfordern Datenspeicherlösungen, die eine extrem hohe Verfügbarkeit, standortübergreifende Zusammenarbeit und einen schnellen Datenzugriff bieten, um die Patienten schnell und effektiv zu behandeln. Der Datenschutz ist von größter Bedeutung und die Speicherlösungen müssen außerdem Compliance- und Datenschutzbestimmungen einhalten. Mit dem rasanten Wachstum von medizinischen Bildern, digitalen Bildarchivierungs- und Kommunikationssystemen (PACS) und organisatorischen Dateifreigaben bieten cloudbasierte Dateispeicherlösungen eine überzeugende Möglichkeit, all diesen Anforderungen gerecht zu werden.

„Nasuni kombiniert geschickt die Vorteile von verteiltem Dateispeicher und Cloud-Objektspeicher, um den Benutzern die unbegrenzte On-Demand-Kapazität und Wirtschaftlichkeit der Cloud mit der erwarteten Dateileistung zu bieten", schreibt Mike Matchett, DCIG-Consulting-Analyst und Autor des Berichts. „In Kombination mit umfassendem Datenschutz für Backup, DR und Ransomware lässt sich die Lösung so skalieren, dass sie den Bedarf moderner IT im Gesundheitswesen für Bild- und Dateispeicherung deckt."

Nasuni bietet eine Cloud-native Dateidiensteplattform, die auf Cloud-Objektspeicher basiert, die traditionellen Network Attached Storage (NAS) und die gesamte damit verbundene Dateiserverinfrastruktur durch eine sichere, vereinfachte und unendlich skalierbare Lösung ersetzt. Organisationen im Gesundheitswesen profitieren von wirtschaftlicher, standortübergreifender primärer Dateispeicherkapazität, schnellem Zugriff über Standard-Dateifreigabeprotokolle und Datenschutz, und das zu geringeren Kosten als bei einer herkömmlichen lokalen Dateiinfrastruktur.

Die DCIG zählt Nasuni zu den fünf wichtigsten Speicherlösungen für das Gesundheitswesen bei drei Schlüsselfunktionen:

Cloud-basierte Skalierung, Kapazität und Wirtschaftlichkeit – Nasuni arbeitet mit den drei großen Hyperscalern zusammen, um deren Skalierbarkeit, Langlebigkeit und Kosteneffizienz zu nutzen. Organisationen im Gesundheitswesen nutzen die physischen, technischen und administrativen Sicherheitsvorkehrungen, um alle Kundendateidaten sicher in AWS, Azure oder Google Cloud-Objektspeichern zu speichern.

– Nasuni arbeitet mit den drei großen Hyperscalern zusammen, um deren Skalierbarkeit, Langlebigkeit und Kosteneffizienz zu nutzen. Organisationen im Gesundheitswesen nutzen die physischen, technischen und administrativen Sicherheitsvorkehrungen, um alle Kundendateidaten sicher in AWS, Azure oder Google Cloud-Objektspeichern zu speichern. Verteilter Dateizugriff mit schneller Edge-Performance – Nasuni speichert eine Kopie des aktuellen Arbeitssatzes von Dateien auf virtuellen „Edge"-Maschinen (VM), die lokal oder in einer nahe gelegenen Cloud-Region bereitgestellt werden können. Alle Änderungen an Dateien auf jeder Edge-VM werden regelmäßig im Cloud-Objektspeicher gespeichert und dann auf alle anderen Edge-VMs weltweit übertragen. Dadurch erhalten die Gesundheitsorganisationen die Skalierbarkeit und Langlebigkeit der Cloud und genießen gleichzeitig den allgegenwärtigen Hochgeschwindigkeitszugriff auf gemeinsam genutzte Dateien an allen Standorten.

– Nasuni speichert eine Kopie des aktuellen Arbeitssatzes von Dateien auf virtuellen „Edge"-Maschinen (VM), die lokal oder in einer nahe gelegenen Cloud-Region bereitgestellt werden können. Alle Änderungen an Dateien auf jeder Edge-VM werden regelmäßig im Cloud-Objektspeicher gespeichert und dann auf alle anderen Edge-VMs weltweit übertragen. Dadurch erhalten die Gesundheitsorganisationen die Skalierbarkeit und Langlebigkeit der Cloud und genießen gleichzeitig den allgegenwärtigen Hochgeschwindigkeitszugriff auf gemeinsam genutzte Dateien an allen Standorten. Nativ integriertes Backup, DR- und Ransomware-Schutz – Nasuni hat sein UniFS™-Dateisystem auf Cloud-Objektspeicher aufgebaut und speichert alle inkrementellen Änderungen als unveränderliche Snapshots. Dadurch können Dateidaten einfach und schnell innerhalb weniger Minuten zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jedem Edge-Standort wiederhergestellt werden und es wird eine nahezu mühelose Wiederherstellung nach Ransomware, Datenbeschädigungen oder Katastrophen möglich.

„Die HJF hat eine Modernisierungsinitiative durchlaufen und die Infrastruktur hinter der gesamten Organisation modernisiert, und Nasuni war ein wichtiger Teil davon", erklärte Marc De Serio, Chief Technology Officer bei der Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine (HJF). „Nasuni unterstützt die HJF dabei, die lokale Infrastruktur zu reduzieren und zu vereinfachen, die Verwaltbarkeit zu verbessern und von einer Methodik mit mehreren Rechenzentren zu einem hybriden Cloud-Ansatz überzugehen."

„Die Organisationen im Gesundheitswesen müssen ihren Ärzten und Mitarbeitern einen einfachen und schnellen Zugriff auf Dateien bieten und sie müssen umfassend gegen Ransomware und andere Bedrohungen geschützt werden", so David Grant, Chief Commercial Officer bei Nasuni. „Die Benennung von Nasuni als eine der Top-5-Datenspeicherlösungen für das Gesundheitswesen durch die DCIG ist eine Bestätigung des Werts, den wir Krankenhäusern und Arztpraxen auf der ganzen Welt bieten, indem wir die Kosten für die Dateiinfrastruktur senken und gleichzeitig die Skalierbarkeit, den Schutz und die vereinfachte, zentralisierte Verwaltung bieten, die die IT im Gesundheitswesen benötigt."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Informationen zur DCIG DCIG, die Data Center Intelligence Group, unterstützt die Informationstechnologieindustrie mit umsetzbaren Analysen. Die DCIG bietet fundierte Drittanbieter-Analysen verschiedener Cloud-, Datenschutz- und Datenspeichertechnologien. Erfahren Sie mehr unter www.dcig.com.

Informationen zu Nasuni Nasuni bietet moderne Cloud-Datei-Dienste, der auf dem weltweit einzigen cloud-nativen globalen Dateisystem basieren. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserversilos (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht außerdem komplexe Infrastrukturen für Legacy-Dateisicherung und Notfallwiederherstellung überflüssig und vereinfacht die IT-Administration erheblich. Unternehmen und Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.

