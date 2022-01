Wimmer: „Es braucht 3G – ganztägig, ganzjährig und gratis - in der Kinderbetreuung!“

SPÖ-Familiensprecherin sichert dem SPÖ-NÖ-Kinderbetreuungsprogramm im Sinne aller Familien „volle Unterstützung“ zu

Wien (OTS/SK) - „Volle Unterstützung“ sichert die SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer dem neu vorgestellten Kinderbetreuungsprogramm, der SPÖ-Niederösterreich zu. „Es braucht endlich ein 3G in der Kinderbetreuung. Ganztägig, ganzjährig und gratis muss sie sein“, zeigt sich Wimmer überzeugt. ****

Die Kinderbetreuung müsse rasch in ganz Österreich ausgebaut werden, zeigt sich die SPÖ-Abgeordnete eins mit ihren Parteikolleg*innen in Niederösterreich und das Stadt-Land-Gefälle müsse dringend überwunden werden. „Wir fordern die Kinderbetreuungsmilliarde, die von der ÖVP aus parteipolitischem Kalkül abgedreht wurde, um einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbetreuungsplatz endlich Realität werden zu lassen“, erneuert Wimmer ihre Forderung. Die Dringlichkeit ergibt sich auch aus einer tagesaktuellen Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums, wo zur Erreichung des Barcelona-Ziels bei den unter Dreijährigen noch 8.000 Plätze fehlen würden. „Es ist also höchste Zeit“, so die SPÖ-Abgeordnete abschließend. (Schluss) lk/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at