Holzleitner: Kinderbetreuung muss ganztägig, ganzjährig und gratis sein

SPÖ-Frauen unterstützen SPÖ-NÖ-Kinderbetreuungsprogramm - Kinderbetreuungsmilliarde und Rechtsanspruch längst fällig - Elementarpädagogik ist erste Bildungseinrichtung

Wien (OTS/SK) - Volle Unterstützung von den SPÖ-Frauen gibt es für das SPÖ-NÖ-Kinderbetreuungsprogramm, das heute von SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzendem LHStv. Franz Schnabl und der Familiensprecherin des SPÖ NÖ Landtagsklubs, LAbg. Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr vorgestellt wurde. Ganztägig, ganzjährig, gratis - das sei die Zielvorgabe, die rasch umgesetzt werden muss. ****

„Die Kinderbetreuung muss jetzt rasch in ganz Österreich ausgebaut werden. Wir brauchen einheitliche Bedingungen in allen Bundesländern. Dazu gehören auch Öffnungszeiten, die mit einem Ganztagsjob vereinbar sind. Denn wie sollen Eltern ganztags arbeiten, wenn der Kindergarten zu Mittag schließt? Drei Viertel der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren in Österreich arbeiten Teilzeit. Das bedeutet weniger Gehalt, weniger Pension und mehr Armut“, sagt Holzleitner.

„Wir fordern die längst fällige Kinderbetreuungsmilliarde und einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbetreuungsplatz“, so Holzleitner. Dringend müssen auch die Arbeitsbedingungen der Elementarpädagog*innen verbessert werden. Die Wichtigkeit der Elementarpädagogik als erste Bildungseinrichtung muss endlich wahrgenommen werden. „Die Pädagog*innen leisten einen hervorragenden Job und wurden von der Bundesregierung völlig mit ihren Sorgen im Stich gelassen“, so Holzleitner. Alles muss jetzt dafür getan werden, dass der Kindergarten als erste Bildungseinrichtung die notwendige Unterstützung bekommt. (Schluss) up

