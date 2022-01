Wöginger: Gratulation an Othmar Karas zur Wahl zum Ersten Vizepräsidenten des Europaparlaments

Langjähriger EU-Parlamentarier steht über Parteigrenzen hinweg für ein starkes Europa

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Herzliche Gratulation an Othmar Karas, der gestern zum Ersten Vizepräsidenten des Europaparlaments gewählt worden ist. Als langjähriger, erfahrener EU-Parlamentarier steht er über Parteigrenzen hinweg für ein starkes Europa“, betont ÖVP-Klubobmann August Wöginger.



Karas habe bei der Wahl mit 586 von 691 Stimmen oder 77 Prozent die meisten Stimmen aller Kandidatinnen und Kandidaten erhalten. Dies sei ein weiterer Beleg für Karas‘ breit anerkannte Kompetenz als Europapolitiker. In der Vergangenheit fungierte Karas bereits zwei Mal als Vizepräsident, nun hätten ihm die Abgeordneten des Europäischen Parlaments das dritte Mal ihr Vertrauen ausgesprochen – „und zwar so überzeugend wie noch nie zuvor“.

Wöginger abschließend: „Othmar Karas wünsche ich für diese wichtige Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Er wird Österreich und die Volkspartei auch in dieser Funktion stark vertreten.“

