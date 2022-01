„Kaminer inside“: Neue 3sat-Doku als Kurzserie in ORF III und ORF.at

Wladimir Kaminer fragt u. a. Voodoo Jürgens, Marco Wanda, Mönche des Stift Heiligenkreuz und Melissa Naschenweng: „Wie klingt Österreich?“

Wien (OTS) - Stars der heimischen Popszene stehen in der neuen 3sat-Dokumentation „Kaminer inside: Wie klingt Österreich?“ Publikumsliebling Wladimir Kaminer Rede und Antwort, was das österreichische Gemüt sowie die hiesige Lebenskultur ausmacht. Rund um die TV-Premiere am Samstag, dem 22. Jänner 2022, um 20.15 Uhr in 3sat sind bereits ab Freitag, dem 21. Jänner, im ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ sowie unter https://tv.ORF.at/kaminer (ab Freitag freigeschaltet) wöchentlich insgesamt acht Clips zu sehen, die einen Vorgeschmack auf das länderübergreifende Doku-Highlight bieten (nähere Details unter https://pressetreff.3sat.de). ORF.at-Chefredakteur Gerald Heidegger, der traditionell freitags in „Kultur Heute“ einen Blick auf die Kulturtrends der Woche wirft, bietet Hintergrundinformationen zur Kurzserie.

Nähere Details zur Kurzserie in „Kultur Heute“ und ORF.at

Der deutsche Schriftsteller mit sowjetischer Abstammung staunt nicht schlecht, als ihm bewusst wird, dass in Österreich wohl nichts so ist, wie es scheint. Mit „Wanda“ verbindet Kaminer zum Beispiel seine Tante, die ihn früher zu erziehen versuchte – die gleichnamige österreichische Erfolgsband leitet sich allerdings von der „Wilden Wanda“ Kuchwalek her, die in den 1970er Jahren als Wiens einzige weibliche Zuhälterin bekannt war. Weshalb das perfekt zur Wiener Künstlerseele passt, erklärt Frontman Marco Michael Wanda in der ersten Folge der Kurzserie, die am Freitag, dem 21. Jänner, um 19.45 Uhr in „Kultur Heute“ zu sehen ist. Die Sendung gibt auch einen Einblick in Kaminers Gespräch mit dem schwarzhumorigen Liedermacher Voodoo Jürgens. Am Freitag, dem 28. Jänner, trifft Kaminer in „Kultur Heute“ die Schlagerstars Andreas Gabalier und Melissa Naschenweng, am Freitag, dem 4. Februar, geben die Wiener Sängerknaben sowie die Mönche des Stift Heiligenkreuz Einblicke in das österreichische Seelenleben und die Liebe zur klassischen Musik. Unter https://tv.ORF.at/kaminer sind weiters Clips mit der Wiener Rapperin Gazal und Musikerin Tini Kainrath abrufbar.

Und auch in der 3sat-„Kulturzeit“ gibt es am Freitag, dem 21. Jänner, bereits einen Vorgeschmack auf alle drei Dokus, die unter dem Motto „Wie klingen die 3sat-Länder“ stehen, mit einem anschließenden Gespräch mit Präsentator Wladimir Kaminer.

