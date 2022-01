AK-Präsidentin Anderl gratuliert EU-Parlaments-Vizepräsident*innen Evelyn Regner und Othmar Karas

Wien (OTS) - AK-Präsidentin Renate Anderl drückt eingangs ihre tiefe Betroffenheit über das Ableben von EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli knapp vor dem Ende seiner Amtszeit aus. „Mein Mitgefühl gehört in dieser schwierigen Zeit seinen Angehörigen“, so Anderl.

Mit Evelyn Regner und Othmar Karas sind nun zwei höchst erfahrene europäische Politiker*innen im höchsten Gremium des Europäischen Parlaments tätig. „Ob es um die Gleichstellung der Frauen geht, um Steuergerechtigkeit oder um Fairness für Arbeitnehmer*innen – mit Evelyn Regner ist garantiert, dass es um die Interessen der Vielen geht und nicht der Wenigen, Privilegierten.“

Zu Beginn der zweiten Hälfte der Legislaturperiode im Europäischen Parlament stehen zahlreiche Herausforderungen an: die Bekämpfung der Covid19-Pandemie, des Klimawandels, der Arbeitslosigkeit und der Armut. Umso erfreuter zeigt sich AK Präsidentin Anderl über die Wahl von gleich zwei österreichischen EU-Abgeordneten zu Vizepräsident*innen des Europäischen Parlaments und sieht darin die Möglichkeit, an der Lösung der Probleme in zentraler Position mitzuwirken.

Evelyn Regner engagiert sich bereits seit vielen Jahren im Europäischen Parlament für die Anliegen der Arbeitnehmer*innen – nach ihrer Zeit im Österreichischen Gewerkschaftsbund zuerst als EU-Abgeordnete, später als Vizepräsidentin im Rechtsausschuss, dann als Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter. Zuletzt hat sie sich im Rahmen der Arbeiten an einer Richtlinie zur Lohntransparenz und für eine gerechte Steuerpolitik sehr engagiert und dabei insbesondere auch die Interessen der Beschäftigten im Blick behalten, unterstreicht die AK-Präsidentin.

Seine Handschlagqualität gegenüber den Arbeitnehmer*innen hat auch EU-Abgeordneter Othmar Karas immer wieder bewiesen. „Es ist erfreulich, dass Karas in seinem Amt als EU-Parlamentsvizepräsident neuerlich bestätigt wurde“, meint die AK Präsidentin. Renate Anderl gratuliert den beiden Vizepräsident*innen herzlich und freut sich, dass Österreich nun über zwei starke Stimmen im höchsten Gremium des Europäischen Parlaments verfügt.

