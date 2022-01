Holiday on Ice: Rückkehr nach Wien im Jänner 2023

Die Premiere der neuen Eisshow SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle findet aufgrund der Pandemie 2023 statt

Wien (OTS) - Heute wäre es soweit gewesen: Nach ursprünglichem Tourplan hätte sich die Wiener Stadthalle heute Abend wieder in eine faszinierende Eisbühne verwandelt und Lieberhaber*innen des großen Live-Entertainments zur glanzvollen Premiere der neuen Show SUPERNOVA versammelt. Doch die Pandemie machte eine Änderung notwendig. Wegen neuer Corona-Beschränkungen in mehreren europäischen Ländern musste die Tour im Dezember in den Niederlanden abgebrochen werden. Die gute Nachricht: Holiday on Ice SUPERNOVA kehrt von Mittwoch, 18. Jänner bis Sonntag, 29. Jänner 2023 in die Wiener Stadthalle zurück.

Die Eiskunstläufer*innen, das Kreativteam, die Crew - die ganze Holiday on Ice-Familie - freut sich schon sehr darauf, im Jänner 2023 mit der fantastischen Show SUPERNOVA in die Wiener Stadthalle zu kommen. SUPERNOVA präsentiert Eiskunstlauf der Spitzenklasse und erzählt die spektakuläre Geschichte einer Reise durch eine fremde Galaxie. Die Botschaft von SUPERNOVA: Liebe und Akzeptanz kennen keine irdischen Grenzen.

HOLIDAY ON ICE SUPERNOVA gastiert von Mittwoch, 18.01. bis Sonntag, 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle (statt: Mittwoch, 19.01 bis Sonntag, 30.01.2022).

Ticket-Information

Bereits gekaufte Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA behalten für die neuen Termine im Jahr 2023 ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden. Alle Informationen finden Sie auch unter www.stadthalle.com. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne per E-Mail an service@stadthalle.com oder telefonisch unter 0043-1-98100-480.

Sollte der neue Termin nicht wahrgenommen werden können, besteht die Möglichkeit der Rückerstattung der Ticketkosten bei jener Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets gekauft wurden.

Der Ticketvorverkauf für 2023 hat bereits begonnen. Ticketkauf und alle Vorstellungstermine unter: www.stadthalle.com.

