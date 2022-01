„Bergsteigen als Berufung“ im Bezirksmuseum Hietzing

Ausstellung bis 29. Juni, Auskünfte: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) lädt zur Eröffnung der neuen Sonder-Ausstellung „Bergsteigen als Berufung – 100 Jahre Fritz Moravec“ am Donnerstag, 20. Jänner, ein. Die frei zugängliche Auftaktveranstaltung fängt um 19.00 Uhr an. Das Publikum wird um Spenden für das Museum gebeten.

In der durch die Familie des namhaften Alpinisten gestalteten Schau werden das Leben und die großen Erfolge als Bergsteiger von Fritz Moravec (1922 - 1997) dokumentiert. Rund 50 Exponate, von eindrucksvollen Fotografien bis zum Original-Eispickel von der Erstbesteigung des „Achtausenders" Gasherbrum II. (1956), sind in der Hommage an den weltweit geschätzten Gipfelstürmer aus Wien zu sehen. Die Sonder-Ausstellung läuft bis Mittwoch, 29. Juni. Eine Besichtigung ist jeweils am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) möglich. Die Besucherinnen und Besucher werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen ersucht. Nähere Informationen: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden), E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Die Ausstellung ermöglicht den Betrachterinnen und Betrachtern viele Einblicke in die Bergsteiger-Karriere des Fritz Moravec. Von Anfängen bis zu alpinen Erfolgen und Ehrungen reichen die Rückblicke. Beeindruckende Lichtbilder sowie Presseartikel, Plakate und Objekte, darunter eine Original-Transportschachtel aus der ersten Saipal-Expedition (1954), beschreiben Moravec als verdienstvollen Alpinisten und Expeditionsleiter, der auch den Nachwuchs für die Schönheit der Gebirge begeistern wollte. Der Original-Eispickel samt Wimpel ist eine Leihgabe des „WIEN MUSEUM“. Alle anderen Exponate stellte Familie Moravec für die Schau im Bezirksmuseum Hietzing zur Verfügung. Abgerundet wird die Sonder-Ausstellung mit 5 Veranstaltungen (Lesung, Konzert, Rundgang, u.a.). Wissenswertes über Fritz Moravec im Internet: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fritz_Moravec.

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

