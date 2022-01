Barbara Stöckl im Gespräch mit Thomas Stipsits und Viktor Gernot

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 20. Jänner um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 20. Jänner 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Thomas Stipsits und Viktor Gernot zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Die Angst hat bei mir einen Namen, das ist der Herr Huber, und ich sage ihm einfach vor jedem Auftritt: ‚Huber, du bist jetzt nicht eingeladen!‘“, erzählt Kabarettist Thomas Stipsits über den Umgang mit seiner Angststörung, die ihn zu einer viermonatigen Bühnenpause zwang. Nun ist er zurück und spricht ganz offen über seinen Zusammenbruch und den Weg zurück ins Leben. Entscheidender Schritt war ein sechswöchiger Aufenthalt in einem Rehabilitationszentrum im Waldviertel, zu dem ihm seine Frau, Schauspielerin Katharina Straßer, geraten hat. In „Stöckl“ spricht der 38-Jährige über die große Unterstützung durch seine Familie und wie er neue Kraft geschöpft hat, etwa für sein Herzensprojekt: einen neuen Stinatz-Krimi!

Die guten und die schlechten Zeiten – auch Kabarettist und Sänger Viktor Gernot kennt sie. Das Multitalent hatte vor zwölf Jahren ebenfalls ein Burn-out und Depressionen. Seither hat der 57-Jährige das Wort „muss“ aus seinem Wortschatz gestrichen. Der ehemalige Leistungsschwimmer erklärt, worüber er in Zeiten wie diesen lachen kann und wie er seine „Praterbühne“ zu einer langfristigen Institution machen will, denn er ist überzeugt: „Nach Corona werden wir explodieren in der Vergnügungssucht“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at