Deloitte Sustainability Report 2022: Klimawandel bereitet Führungskräften große Sorgen

Wien (OTS) - Für den Sustainability Report des Beratungsunternehmens Deloitte wurden weltweit über 2.000 Vorstandsmitglieder in 21 Ländern zur aktuellen Klimakrise und ihren Auswirkungen auf die Unternehmen befragt. Das Ergebnis: 89 % der Top-Führungskräfte stimmen zu, dass es eine globale Klimakrise gibt, 63 % sind darüber äußerst besorgt. Dennoch haben die Vorstände Schwierigkeiten, gezielte Maßnahmen zu ergreifen und das Thema Nachhaltigkeit umfassend in ihrem Kerngeschäft – also in Strategie, Prozessen und Unternehmenskultur – zu verankern.



„Die Dringlichkeit der Klimakrise ist in den Köpfen der Führungskräfte angekommen. Sie spüren die Auswirkungen persönlich und in ihren Unternehmen“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Dadurch steigt das Bewusstsein über die Notwendigkeit zur Veränderung der Geschäftsmodelle. Allerdings klafft noch eine recht große Lücke zwischen Absichtserklärungen und konkreten Handlungen.“



Klimawandel ist Realität



Laut Studie verspüren die Führungskräfte Druck auf mehreren Ebenen: Fast alle Befragten (97 %) geben an, dass sich der globale Klimawandel bereits negativ auf ihre Unternehmen ausgewirkt hat. Bei rund der Hälfte war bereits die Geschäftstätigkeit betroffen – etwa durch die Störung von Geschäftsmodellen und Liefernetzwerken. 81 % waren in den letzten zwölf Monaten auch persönlich von einem Klimaereignis betroffen, sei es durch extreme Wetterereignisse oder Umweltkatastrophen. Alle Interessengruppen – vom Staat, Aufsichtsbehörden über Aktionäre bis hin zu Verbrauchern und Mitarbeitern – erhöhen den Druck auf Unternehmen, zeitnah zu handeln.



Zwischen Sorge und Optimismus



Die Folgen des Klimawandels sind für die befragten Vorstände besorgniserregend: Für mehr als drei Viertel steht die Welt an einem Wendepunkt. Gleichzeitig steigt aber auch die Zuversicht: Die überwiegende Mehrheit ist optimistisch, dass durch sofortiges Handeln die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch begrenzt werden können. „Die wachsende Besorgnis gepaart mit einem grundsätzlichen Optimismus zeigen, dass sich die Führungskräfte zunehmend der Notwendigkeit bewusst sind, jetzt zu handeln – und auch daran glauben, dass der Turnaround geschafft werden kann“, so Gerhard Marterbauer, zuständiger Partner für Sustainability bei Deloitte Österreich.



Nur wenige Unternehmen sind Vorreiter



Ins Tun kommt bisher aber nur ein kleiner Teil der Unternehmen: Knapp ein Fünftel gehört zu den Vorreitern, die sowohl einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen pflegen, als auch nachhaltiges Handeln in den Kern ihrer Geschäftstätigkeit integrieren. Klimaschutz-Vorreiter haben laut Deloitte mindestens vier von fünf richtungsweisenden Schritten umgesetzt:

Entwicklung neuer, klimafreundlicher Produkte oder Dienstleistungen Auflagen für Lieferanten und Geschäftspartner zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien Modernisierung von Bürogebäuden und Produktionsstätten Einbeziehung von Klimaaspekten in die Kommunikationsarbeit Verknüpfung von Prämiensystemen für Manager mit nachhaltigem Handeln

„Unternehmen müssen nun rasch ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie aufstellen und umsetzen. Das kann gelingen, wenn Unternehmen ihr Handeln unter die Prämisse der Nachhaltigkeit stellen. Mit mutigen Managemententscheidungen wird der Zeiger langfristig Richtung Klimaschutz gedreht“, so Breit abschließend.



Über die Studie



Der Sustainability Report basiert auf einer Umfrage unter 2.083 Führungskräften auf C-Ebene. Die Umfrage wurde im September und Oktober 2021 durchgeführt und befragte Vorstandsmitglieder aus 21 Ländern: 44 % aus Europa/Südafrika, 31 % aus Nord- und Südamerika und 24 % aus dem asiatisch-pazifischen Raum. In der Stichprobe waren alle wichtigen Wirtschaftszweige vertreten. Zusätzlich führten die Studienautoren ausgewählte Einzelgespräche mit weltweit führenden Unternehmen unterschiedlicher Branchen.



Zum Download:



Deloitte CxO Sustainability Report 2022



Foto Harald Breit Credits Deloitte/feelimage



Foto Gerhard Marterbauer Credits Deloitte/feelimage



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

Deloitte Österreich

Tel: +43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at